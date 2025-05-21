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7 харчових "провокаторів" високого тиску: уникайте їх щодня!

Середа 21 травня 2025 17:30
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7 харчових "провокаторів" високого тиску: уникайте їх щодня! Названо продукти, які підвищують тиск (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Високий артеріальний тиск - одна з головних загроз сучасному здоров’ю, а найлютішими його "провокаторами" часто виявляються звичні продукти на столі. Варто знати, які харчові вподобання можуть тихо підвищувати тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Які продукти можуть підвищувати тиск

За словами експерта, гіпертонія "молодшає" і підвищений тиск діагностують вже не тільки у людей 50+, а й у тридцятирічних. Певну роль відіграють хронічний стрес, малорухливий спосіб життя та нестача сну.

Але не менш важливо - те, що людина їсть щодня. Деякі звичні непомітно, але систематично сприяють підвищенню артеріального тиску.

До них відноситься:

  • сіль (натрій) - головний ворог при гіпертонії
  • копченості та ковбасні вироби - прихована сіль і консерванти
  • сири з високим вмістом солі - особливо твердий сир і бринза
  • кофеїн - кава, енергетики, деякі види чаю
  • солодощі та випічка з трансжирами - не лише для фігури шкідливо
  • мариновані продукти - огірки, капуста та інші "смаколики" з банки
  • газовані напої - з цукром або кофеїном, подвійний удар по судинах

Ознаки високого тиску

Ознаки (симптоми) високого артеріального тиску (гіпертонії) можуть бути як явними, так і непомітними. Часто гіпертонія протікає безсимптомно, тому її називають "тихим убивцею".

Проте, при підвищеному тиску можуть з’являтись такі симптоми:

  • головний біль - особливо в потиличній частині, посилюється вранці або після фізичних навантажень
  • запаморочення або відчуття нестійкості
  • пульсація в голові або шум у вухах
  • порушення зору - "мушки" перед очима, затуманення зору
  • нудота або навіть блювота - при дуже високому тиску
  • серцебиття, біль у грудях
  • задишка
  • почервоніння обличчя, пітливість
  • відчуття тривоги, дратівливість або втома

У критичних випадках можуть виникнути:

  • сильний головний біль, раптове порушення зору чи мовлення
  • оніміння кінцівок або обличчя
  • втрата свідомості (ознака гіпертонічного кризу або інсульту)

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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