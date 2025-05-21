7 харчових "провокаторів" високого тиску: уникайте їх щодня!
Високий артеріальний тиск - одна з головних загроз сучасному здоров’ю, а найлютішими його "провокаторами" часто виявляються звичні продукти на столі. Варто знати, які харчові вподобання можуть тихо підвищувати тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Які продукти можуть підвищувати тиск
За словами експерта, гіпертонія "молодшає" і підвищений тиск діагностують вже не тільки у людей 50+, а й у тридцятирічних. Певну роль відіграють хронічний стрес, малорухливий спосіб життя та нестача сну.
Але не менш важливо - те, що людина їсть щодня. Деякі звичні непомітно, але систематично сприяють підвищенню артеріального тиску.
До них відноситься:
- сіль (натрій) - головний ворог при гіпертонії
- копченості та ковбасні вироби - прихована сіль і консерванти
- сири з високим вмістом солі - особливо твердий сир і бринза
- кофеїн - кава, енергетики, деякі види чаю
- солодощі та випічка з трансжирами - не лише для фігури шкідливо
- мариновані продукти - огірки, капуста та інші "смаколики" з банки
- газовані напої - з цукром або кофеїном, подвійний удар по судинах
Ознаки високого тиску
Ознаки (симптоми) високого артеріального тиску (гіпертонії) можуть бути як явними, так і непомітними. Часто гіпертонія протікає безсимптомно, тому її називають "тихим убивцею".
Проте, при підвищеному тиску можуть з’являтись такі симптоми:
- головний біль - особливо в потиличній частині, посилюється вранці або після фізичних навантажень
- запаморочення або відчуття нестійкості
- пульсація в голові або шум у вухах
- порушення зору - "мушки" перед очима, затуманення зору
- нудота або навіть блювота - при дуже високому тиску
- серцебиття, біль у грудях
- задишка
- почервоніння обличчя, пітливість
- відчуття тривоги, дратівливість або втома
У критичних випадках можуть виникнути:
- сильний головний біль, раптове порушення зору чи мовлення
- оніміння кінцівок або обличчя
- втрата свідомості (ознака гіпертонічного кризу або інсульту)
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