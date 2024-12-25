Найкращий антипохмільний сніданок для українців: як відновитися після святкових застіль

Святкові застілля часто супроводжуються не лише веселощами, а й наслідками для організму. Ранок після вечірки з алкоголем може стати справжнім випробуванням. Щоб швидко відновити сили, важливо почати день із правильного сніданку. Ось кілька продуктів, які допоможуть повернутися до нормального самопочуття.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам кілька продуктів, які допоможуть повернутися до нормального самопочуття.
Яйця - ваш найкращий друг
Яйця багаті на амінокислоти, такі як цистеїн і таурин. Ці речовини допомагають організму боротися із токсинами, зокрема ацетальдегідом — побічним продуктом розщеплення алкоголю. До того ж вони забезпечують організм необхідними білками для енергії.
Рекомендація: приготуйте омлет із зеленню або яйця-пашот із тостом із цільнозернового хліба.
Банани - відновлення балансу електролітів
Алкоголь зневоднює організм, вимиваючи важливі електроліти, такі як калій. Банани - чудове джерело цього елемента. Вони допоможуть зменшити відчуття втоми й м’язову слабкість.
Рекомендація: з’їжте банан або додайте його до смузі з йогуртом.
Супи та бульйони
Теплий бульйон не лише відновлює водний баланс, але й насичує організм натрієм, який втрачається через зневоднення. Курячий або овочевий суп допоможе стабілізувати рівень глюкози в крові та заспокоїти шлунок.
Рекомендація: зранку приготуйте легкий курячий бульйон із додаванням зелені та лимонного соку.
Авокадо - джерело корисних жирів
Авокадо містить здорові жири, які сприяють відновленню клітин, і є джерелом калію. Цей фрукт також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові.
Рекомендація: приготуйте тост із авокадо, яйцем та шматочком лосося.
Мед - природний цукор для енергії
Глюкоза з меду допомагає печінці швидше позбавлятися токсинів, які залишилися після алкоголю.
Рекомендація: додайте ложку меду до теплого чаю або намастіть його на тост.
Імбирний чай - проти нудоти
Імбир добре відомий своїми властивостями зменшувати нудоту та заспокоювати шлунок. Чай із додаванням імбиру, меду та лимона допоможе полегшити симптоми похмілля.
Рекомендація: запарте свіжий імбир у гарячій воді, додайте мед і лимон.
Щоб уникнути сильного похмілля, не забувайте перед сном випити багато води та з’їсти щось легке, наприклад, банан чи йогурт.
Правильно обраний сніданок допоможе організму швидше оговтатися від святкових надмірностей і повернутися до нормального ритму життя.
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В матеріалі використані такі джерела - Healthline, Eat this, Not That, Новий доктор.