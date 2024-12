Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолий

Узнайте о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.

А также мы писали, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.

В материале использованы такие источники - Healthline, Eat this, Not That, Новый доктор.