Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолий

Праздничные застолья часто сопровождаются не только весельем, но и последствиями для организма. Утро после вечеринки с алкоголем может стать настоящим испытанием. Чтобы быстро восстановить силы, важно начать день с правильного завтрака. Вот несколько продуктов, которые помогут вернуться к нормальному самочувствию.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам несколько продуктов, которые помогут вернуться к нормальному самочувствию.
Яйца - ваш лучший друг
Яйца богаты аминокислотами, такими как цистеин и таурин. Эти вещества помогают организму бороться с токсинами, в частности ацетальдегидом - побочным продуктом расщепления алкоголя. К тому же они обеспечивают организм необходимыми белками для энергии.
Рекомендация: приготовьте омлет с зеленью или яйца-пашот с тостом из цельнозернового хлеба.
Бананы - восстановление баланса электролитов
Алкоголь обезвоживает организм, вымывая важные электролиты, такие как калий. Бананы - отличный источник этого элемента. Они помогут уменьшить чувство усталости и мышечную слабость.
Рекомендация: съешьте банан или добавьте его в смузи с йогуртом.
Супы и бульоны
Теплый бульон не только восстанавливает водный баланс, но и насыщает организм натрием, который теряется из-за обезвоживания. Куриный или овощной суп поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови и успокоить желудок.
Рекомендация: утром приготовьте легкий куриный бульон с добавлением зелени и лимонного сока.
Авокадо - источник полезных жиров
Авокадо содержит здоровые жиры, которые способствуют восстановлению клеток, и является источником калия. Этот фрукт также помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Рекомендация: приготовьте тост с авокадо, яйцом и кусочком лосося.
Мед - природный сахар для энергии
Глюкоза из меда помогает печени быстрее избавляться от токсинов, которые остались после алкоголя.
Рекомендация: добавьте ложку меда в теплый чай или намажьте его на тост.
Имбирный чай - против тошноты
Имбирь хорошо известен своими свойствами уменьшать тошноту и успокаивать желудок. Чай с добавлением имбиря, меда и лимона поможет облегчить симптомы похмелья.
Рекомендация: запарьте свежий имбирь в горячей воде, добавьте мед и лимон.
Чтобы избежать сильного похмелья, не забывайте перед сном выпить много воды и съесть что-то легкое, например, банан или йогурт.
Правильно выбранный завтрак поможет организму быстрее оправиться от праздничных излишеств и вернуться к нормальному ритму жизни.
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В материале использованы такие источники - Healthline, Eat this, Not That, Новый доктор.