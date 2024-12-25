Лучший антипохмельный завтрак для украинцев: как восстановиться после праздничных застолий

Яйца - ваш лучший друг

Яйца богаты аминокислотами, такими как цистеин и таурин. Эти вещества помогают организму бороться с токсинами, в частности ацетальдегидом - побочным продуктом расщепления алкоголя. К тому же они обеспечивают организм необходимыми белками для энергии.

Рекомендация: приготовьте омлет с зеленью или яйца-пашот с тостом из цельнозернового хлеба.

Яйца на завтрак после застолий - отличный выбор (фото: pixabay.com)

Бананы - восстановление баланса электролитов

Алкоголь обезвоживает организм, вымывая важные электролиты, такие как калий. Бананы - отличный источник этого элемента. Они помогут уменьшить чувство усталости и мышечную слабость.

Рекомендация: съешьте банан или добавьте его в смузи с йогуртом.

Супы и бульоны

Теплый бульон не только восстанавливает водный баланс, но и насыщает организм натрием, который теряется из-за обезвоживания. Куриный или овощной суп поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови и успокоить желудок.

Рекомендация: утром приготовьте легкий куриный бульон с добавлением зелени и лимонного сока.

Авокадо - источник полезных жиров

Авокадо содержит здоровые жиры, которые способствуют восстановлению клеток, и является источником калия. Этот фрукт также помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Рекомендация: приготовьте тост с авокадо, яйцом и кусочком лосося.

Мед - природный сахар для энергии

Глюкоза из меда помогает печени быстрее избавляться от токсинов, которые остались после алкоголя.

Рекомендация: добавьте ложку меда в теплый чай или намажьте его на тост.

Имбирный чай - против тошноты

Имбирь хорошо известен своими свойствами уменьшать тошноту и успокаивать желудок. Чай с добавлением имбиря, меда и лимона поможет облегчить симптомы похмелья.

Рекомендация: запарьте свежий имбирь в горячей воде, добавьте мед и лимон.

Чего лучше избегать на утро?

Кофе. Несмотря на распространенное мнение, кофе может ухудшить обезвоживание и вызвать большую раздражительность.

Несмотря на распространенное мнение, кофе может ухудшить обезвоживание и вызвать большую раздражительность. Жирная пища. Жареные продукты только усилят нагрузку на печень.

Чтобы избежать сильного похмелья, не забывайте перед сном выпить много воды и съесть что-то легкое, например, банан или йогурт.

Правильно выбранный завтрак поможет организму быстрее оправиться от праздничных излишеств и вернуться к нормальному ритму жизни.