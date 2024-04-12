Найкращі способи відвадити котів ходити у туалет на садибній ділянці

Рано чи пізно всі власники приватних будинків стикаються з небажаним вторгненням на свої грядки з боку сусідських або навіть власних котів.

Про те, як відвадити тварин від ділянки, розкаже РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати

Кожен городник та садівник знає, що кішки час від часу можуть стати неприємними гостями, вибираючи вашу грядку як свій особистий туалет. Але не переймайтеся, існує кілька перевірених способів, як позбутися від сусідських котів на вашій приватній ділянці, щоб зберегти ваш сад в чистоті.

Чим можна відлякати кішок від грядок - робочі методи

Якщо сусідський кіт риє ваші грядки, спробуйте посадити навколо свого городу ароматні рослини, які не подобаються кішкам, або розмістіть поруч з грядкою шумні предмети: підвісьте металеві банки або вітряні дзвіночки. Шум, що вони виробляють, злякає кішок та змусить їх уникати цієї області.

Встановіть спринклери або автоматичні поливалки, щоб непередбачувано зволожувати грядку. Кішки не люблять бути облитими водою і, ймовірно, уникатимуть вашого городу.

Використовуйте бар'єри навколо клумби. Можна встановити невеликий парканчик, натягнути нитки або сітку над клумбою. Кішки люблять викопувати місце перед тим, як робити свої справи, так що створення фізичного бар'єру може зупинити їх.

Спробуйте розкласти по грядках апельсинову або лимонну шкірку. Запах цитрусових не подобається кішкам і допоможе відлякати їх.

Кішкам не подобаються запахи таких рослин, як гірчиця, мандарини (взагалі всі цитрусові), лавровий лист, перцева м'ята, гвоздика, евкаліпт, розмарин і лаванда.