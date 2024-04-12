Лучшие способы отвадить кошек ходить в туалет на участке

Рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с нежелательным вторжением на свои грядки со стороны соседских или даже собственных кошек.

О том, как отвадить животных от участка, расскажет РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать

Каждый огородник и садовод знает, что кошки время от времени могут стать неприятными гостями, выбирая вашу грядку как свой личный туалет. Но не беспокойтесь, существует несколько проверенных способов, как избавиться от соседских кошек на вашем частном участке, чтобы сохранить ваш сад в чистоте.

Чем можно отпугнуть кошек от грядок?

Если соседский кот роет ваши грядки, попробуйте посадить вокруг своего огорода ароматные растения, которые не нравятся кошкам, или разместите рядом с грядкой шумные предметы: подвесьте металлические банки или ветряные колокольчики. Шум, который они производят, напугает кошек и заставит их избегать этой области.

Установите спринклеры или автоматические поливалки, чтобы непредсказуемо увлажнять грядку. Кошки не любят быть облитыми водой и, вероятно, будут избегать вашего огорода.

Используйте барьеры вокруг клумбы. Можно установить небольшой заборчик, натянуть нити или сетку над клумбой. Кошки любят выкапывать место, прежде чем делать свои дела, так что создание физического барьера может остановить их.

Попытайтесь разложить по грядкам апельсиновую или лимонную кожуру. Запах цитрусовых не нравится кошкам и поможет отпугнуть их.

Кошкам не нравятся запахи таких растений, как горчица, мандарины (вообще все цитрусовые), лавровый лист, перечная мята, гвоздика, эвкалипт, розмарин и лаванда.