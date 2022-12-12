Найкращі способи очистити пральну машинку та не зламати її

Навіщо регулярно чистити машинку?

Спочатку може здатися дивним чистити прилад, який сам очищає ваш одяг, але сенс у цьому є. Саме через те, що прилад виконує очищувальну роль, він може забиватися.

Регулярне технічне обслуговування вашої пральної машини допоможе позбутися цвілі, неприємних запахів, а також потенційно запобігти її поломці.

Стежте за чистотою пральної машинки всередині (фото: Freepik)

Що допоможе очистити?

Спеціалісти радять використовувати кристали соди, тому що вони ідеально підходять для видалення жиру, бруду та пом'якшення води, а тому є чудовим варіантом для очищення вашої пральної машини.

Кожного разу, коли ваша пральна машина починає несправно або повільніше працювати, ви можете додати трохи соди в засув для пральних засобів і поставити її на гаряче й порожнє прання.

За словами фахівців, це допоможе вбити бактерії та видалити бруд, який накопичився з часом.

Повторювати таку дію можна кожні чотири-шість тижнів. Оптимальною кількістю доданої соди буде приблизно 500 грамів.

Що ні в якому разі не можна використовувати?

Досить популярним засобом для очищення є оцет, проте його варто уникати, оскільки речовина може гумове ущільнення.

Надмірне використання оцту в пральній машині починає руйнувати одну з найважливіших частин пральної машини – ту, яка запобігає протіканню приладу. Окрім того, оцет спричиняє гниття шлангів і задній частині пральної машини.

Якщо все ж хочете використати рідину для свіжості одягу, робіть це в дуже незначній кількості та в жодному разі не зловживайте.

Під час прання оцет краще не використовувати (фото: Freepik)