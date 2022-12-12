Лучшие способы очистить стиральную машину и не сломать ее

Зачем регулярно чистить машинку?

Сначала может показаться странным чистить прибор, который сам очищает вашу одежду, но смысл в этом есть. Именно из-за того, что прибор играет очистительную роль, он может забиваться.

Регулярное техническое обслуживание вашей стиральной машины поможет избавиться от плесени, а также потенциально предотвратить ее поломку.

Следите за чистотой стиральной машинки внутри (фото: Freepik)

Что поможет очистить?

Специалисты советуют использовать кристаллы соды, потому что они идеально подходят для удаления жира, грязи и смягчения воды, поэтому являются отличным вариантом для очистки вашей стиральной машины.

Каждый раз, когда ваша стиральная машина начинает неисправно или медленнее работать, вы можете добавить немного соды в засов для стиральных средств и поставить ее на горячую и пустую стирку.

По словам специалистов, это поможет убить бактерии и удалить накопившуюся со временем грязь.

Повторять такое действие можно каждые четыре-шесть недель. Оптимальным количеством добавленной соды будет около 500 граммов.

Что ни в коем случае нельзя использовать?

Достаточно популярным средством для очистки является уксус, однако его следует избегать, поскольку вещество может быть резиновым уплотнением.

Чрезмерное использование уксуса в стиральной машине начинает разрушать одну из важнейших частей стиральной машины - предотвращающую протекание прибора. Кроме того, уксус приводит к гниению шлангов и задней части стиральной машины.

Если вы хотите использовать жидкость для свежести одежды, делайте это в очень незначительном количестве и ни в коем случае не злоупотребляйте.

Во время стирки уксус лучше не использовать (фото: Freepik)