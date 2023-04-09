Найкращі сорти огірків для відкритого ґрунту. Записуйте назви

Віддайте перевагу гібридам

Фахівці рекомендують обирати для посадки саме гібриди, а не чисті сорти. Хоча насіння з сортів можна збирати самим і садити наступного року, саме гібридні огірки мають такі переваги, як:

більш рясний урожай,

менша схильність до різних захворювань,

стійкість до несприятливих умов,

висока якість плодів у порівнянні з сортами.

Проте всі ці властивості гібриди зберігають тільки в першому поколінні F1. Тому збирати їхнє насіння для майбутніх посівів марно, оскільки в наступному поколінні (F2) рослини не тільки не повторюють вихідних якостей гібрида, але будуть навіть значно гірше батьківських сортових пар, а через кілька поколінь повністю вироджуються. Саме тому гібриди треба щороку купувати в пакетиках.

Найкращі гібридні сорти огірків для відкритого ґрунту

Гектор F1

Це ранній бджолозапильний гібрид з дуже компактними, акуратними кущами і темним рясним листям. Плоди однорідні, темні, з великими горбками і білими шипами. Тонка шкірка поєднується з солодким смаком, але стає грубою при перезріванні. Плоди стійкі до пожовтіння, переростання й гіркоти.

Однаково підходить і для вживання у свіжому вигляді, і для консервації. Плодоносить цей гібрид на 28-34 день після сходів.

Аристократ F1

Надранній, самозапильний, простий в вирощуванні гібрид огірка. Потужні корені та не менш потужні пагони радують зав’язуванням 2-3 огірків у вузлах. Плоди темні, невеликі, рясно горбкуваті.

Це один з найсмачніших огірків для вживання свіжим, який, втім, можна і заготовляти на зиму. Перший врожай можна зібрати вже на 35-37 день.

Амур F1

Потужний самозапильний ранній пучковий гібрид, що на одному міжвузлі в верхній частині пагонів формує до 8 плодів. Циліндричні, з дуже малою насіннєвою камерою, однорідні плоди мають дещо товстувату шкірку і солодкуватий смаком. Вони рясно горбкуваті, їх можна вирощувати і збирати як корнішони.

Абсолютно універсальний сорт огірка, хоч у консервуванні дещо втрачає хрусткість і більше підходить для малосольних і вживання свіжими. Плодоносить цей гібрид з 40-44 дні.

Барвіна F1

Дуже компактний, високоврожайний ранній самозапильний гібрид огірка. Особливо рясно родить на центральному пагоні. Темні циліндричні плоди з великими рівномірно розподіленими горбками. Ідеальний ранній сорт для засолювання.

Перший врожай дає вже на 40-44 день після сходів. Чудово росте в контейнерах.

Еколь F1

Один з найнадійніших сортів раннього типу, самозапильний, родючий, з подовженою вегетацією. Потужні рослини з середньоплетистими пагонами. Плоди дрібногорбкові, дуже однорідні, дещо плямисті, яскраві, з дуже щільною м’якоттю, формуються по 5-7 на одному вузлі.

Генетично позбавлений гіркоти гібрид родить невтомно, підходить для раннього, класичного і пізнього посіву. Перші плоди можна зібрати на 42-45 день.

Пам'ятайте, що обираючи сорт огірків для цьогорічного посіву, не треба боятися надати перевагу новинкам. Адже з кожним роком селекціонери виводять все більш стійкі та менш вибагливі гібриди, які при мінімальному догляді і на будь-якому грунті приносять чудовий стабільний врожай.