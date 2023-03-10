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Ці сорти буряка - найсолодші. Назви найкращих коренеплодів

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П'ятниця 10 березня 2023 11:20
Ці сорти буряка - найсолодші. Назви найкращих коренеплодів Які сорти буряка найсолодші (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі сорти буряка вважаються найкращими для домашньої посадки, адже мають більш виражені смакові якості і підвищену солодкість. Окрім сорту важливими є й характеристики ґрунту, в якому вирощують коренеплоди.

Про топ сортів столового буряка - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Причини відсутності солодкості у буряків

Цей коренеплід дуже любить багату на органіку землю, добре розпушену, щоб був достатній доступ повітря до кореневої системи. Тому на ділянку, призначену для сівби буряків, вже з осені вносять перегній.

Якщо ґрунт глинистий, його треба спушувати - наприклад засипати грядки піском і добре перекопувати. На щільній землі коренеплоди набувають гіркуватого присмаку.

Буряк дуже вимогливий до вологи на початку сезону і під час зростання коренеплодів. Якщо вона росте в сухому місці, то коренеплоди, як і на щільних ґрунтах, виростають гіркими.

Народні способи підвищення цукристості

Кажуть, що у цьому допомагає звичайна кухонна сіль. Під час зростання буряки потрібно полити розчином: 1 чайна ложка солі на відро води (на 1 кв. м).

Крім цього, для гарного смаку коренеплодів потрібні підживлення настоєм коров'яку та деревною золою (3 склянки на 1 кв. м). Зола крім живлення ще й зменшує кислотність ґрунту.

Принципово важливе значення має:

  • вибір якісного насіння;
  • правильний догляд - достатній рівномірний полив, підтримка постійної зволоженості і пухкості грунту, доступ повітря до коріння, проріджування сходів, правильна підгодівля і залуження грунту, підтримка рН 6,5-7,5, прополка, мульчування;
  • розмір зібраних коренеплодів не повинен перевищувати 5-6 см, тому буряки не варто перерощувати.

Ці сорти буряка - найсолодші. Назви найкращих коренеплодів

Виберіть правильний сорт буряка (фото: pixabay)

Найкращі сорти буряків

  • Ранні:

Латіфа - дуже ранній сорт, відрізняється стійкістю до посухи, високою цукристістю 20, 2%.

Кларін характеризується швидким ростом коренеплоду і накопиченням цукру, цукристість 18, 9%.

Акація - відмінною рисою є до стійкість до хвороб і посухи, високий вміст цукру, цукристість 18, 5%.

  • Середньостиглі:

Іскра - відмінно поєднує високу врожайність і цукристість 19,3%, толерантний до хвороб.

Цезарія характеризується високою стійкістю до захворювань, високою цукристістю - 19%.

Андромеда - високоврожайний сорт з великими коренеплодами, толерантний до хвороб, цукристість 18,5%.

Казимира - добре зберігається, має стійкість до захворювань, високою цукристістю - 19,8%.

  • Пізні:

Ефеса - високоврожайний гібрид, стійкий до хвороб і посухи, цукристість 18,2%.

Родеріка - швидко зростаючий, високопродуктивний, стійкий до хвороб і посухи гібрид з цукристістю 18,3%.

Концепту - високопродуктивний, швидко зростаючий, толерантний до захворювань гібрид, цукристість якого становить 18,6%.

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