Лучшие сорта огурцов для открытого грунта. Записывайте названия

Предпочтите гибриды

Специалисты рекомендуют выбирать для посадки именно гибриды, а не чистые сорта. Хотя семена из сортов можно собирать самим и сажать в следующем году, именно гибридные огурцы имеют такие преимущества, как:

более обильный урожай,

меньшая склонность к различным заболеваниям,

устойчивость к неблагоприятным условиям,

высокое качество плодов по сравнению с сортами.

Однако все эти свойства гибриды сохраняют только в первом поколении F1. Поэтому собирать их семена для будущих посевов бесполезно, поскольку в следующем поколении (F2) растения не только не повторяют исходные качества гибрида, но будут даже значительно хуже родительских сортовых пар, а через несколько поколений полностью вырождаются. Именно поэтому гибриды нужно каждый год покупать в пакетиках.

Лучшие гибридные сорта огурцов для открытого грунта

Гектор F1

Это ранний пчелоопыляемый гибрид с очень компактными, аккуратными кустами и темными обильными листьями. Плоды однородные, темные, с большими пупырышками и белыми шипами. Тонкая кожура сочетается со сладким вкусом, но становится грубой при перезревании. Плоды устойчивы к пожелтению, перерастанию и горечи.

Одинаково подходит и для употребления в свежем виде, и для консервации. Плодоносит этот гибрид на 28-34 день после всходов.

Аристократ F1

Сверхранний, самоопыляющийся, простой в выращивании гибрид огурца. Мощные корни и не менее мощные побеги радуют завязыванием 2-3 огурцов в узлах. Плоды темные, небольшие, обильно пупырчатые.

Это один из самых вкусных огурцов для свежего употребления, который, впрочем, можно и заготавливать на зиму. Первый урожай можно собрать уже на 35-37 день.

Амур F1

Мощный самоопыляющийся ранний пучковый гибрид, на одном междоузлии в верхней части побегов формирует до 8 плодов. Цилиндрические, с очень малой семенной камерой, однородные плоды обладают несколько толстоватой кожицей и сладковатым вкусом. Они обильно пупырчатые, их можно выращивать и собирать как корнишоны.

Совершенно универсальный сорт огурца, хотя в консервировании несколько теряет хрусткость и больше подходит для малосольных и употребления свежими. Плодоносит этот гибрид с 40-44 дней.

Барвина F1

Очень компактный, высокоурожайный ранний самоопыляющийся гибрид огурца. Особенно обильно родит на центральном побеге. Темные цилиндрические плоды с крупными равномерно распределенными пупырышками. Идеальный ранний сорт для засолки.

Первый урожай дает уже на 40-44 день после всходов. Прекрасно растет в контейнерах.

Эколь F1

Один из самых надежных сортов раннего типа, самоопыляющийся, плодородный, с удлиненной вегетацией. Мощные растения со среднеплетистыми побегами. Плоды мелкопупырчатые, очень однородные, несколько пятнистые, яркие, с очень плотной мякотью, формируются по 5-7 на одном узле.

Генетически лишенный горечи гибрид родит без устали, подходит для раннего, классического и позднего посева. Первые плоды можно собрать на 42-45 день.

Помните, что выбирая сорт огурцов для посева, не нужно бояться отдать предпочтение новинкам. Ведь с каждым годом селекционеры выводят все более стойкие и менее прихотливые гибриды, которые при минимальном уходе и на любой почве приносят отличный стабильный урожай.