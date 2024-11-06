Найкращі серіали про собак-детективів. Цікаві сюжети, які сподобаються і дорослим, і дітям

Поліцейські серіали із собаками-детективами вже давно підкорили серця глядачів у всьому світі. Вони вражають не лише захоплюючими розслідуваннями, а й демонструють унікальні зв’язки між детективами та їх чотирилапими напарниками. У цих історіях вірні собаки стають повноправними учасниками розслідувань, допомагаючи ловити злочинців і розкривати найзаплутаніші справи.

РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку із цікавими серіалами про собак, які сподобаються і дорослим, і дітям.

"Комісар Рекс" (1994-2017)

Легендарний серіал, що став класикою і задав тренд на проєкти про поліцейського і собаку.

За довгі роки популярності серіал був перезапущений кілька разів у різних країнах, здобувши в цілому 18 сезонів. У кожному з них німецька вівчарка Рекс, працюючи разом із детективами, розслідує складні злочини, рятує людей і допомагає колегам. Змінивши сімох господарів, Рекс незмінно завойовує любов глядачів своїми трюками та відданістю

."Енджі Трайбека" (2016)

Цей комедійний серіал розповідає про Енджі Трайбеку - талановиту детективку з елітного відділу поліції Лос-Анджелеса, яка вже десять років розкриває найзаплутаніші злочини.

Її напарник - ексцентричний Джой Гейл, дії якого часто ускладнюють роботу, але з таким підходом розслідування стають справжнім викликом. З великою часткою іронії, цей серіал додає гумору до щоденної боротьби за справедливість.

"Гадсон і Рекс" (2019)

Цей сучасний канадський серіал - рімейк популярної австрійської стрічки "Комісар Рекс".

Події розгортаються у містечку Сент-Джон, де досвідчений детектив Чарлі Гадсон розслідує злочини разом зі своїм партнером - німецькою вівчаркою на ім’я Рекс. Пес, який раніше служив у підрозділі К-9, демонструє неймовірні навички у боротьбі зі злочинністю. Напарники, ідеально доповнюючи один одного, беруться за найскладніші справи, створюючи міцний тандем і перетворюючи розслідування на справжню пригоду.

"Поліцейський і чудовисько" (2019)

У центрі сюжету цього німецького серіалу - детектив Еліас Декер і його чотирилапий напарник породи бульмастиф на ім’я Роккі.

Еліас рятує собаку від евтаназії і бере під свою опіку - таке незвичайне знайомство переростає у довіру і любов. А потім виявляється, що Роккі має непогані здібності до переслідування злочинців. Так народжується дует, що завжди готовий до нових викликів, іноді навіть суперницьких, адже їхні характери дуже схожі.

"Собача справа" (2000)

Цей італійський серіал - комедійно-кримінальна драма з елементами фантастики та екшену.

Головний герой, детектив Дон Текіла, розслідує злочини разом зі своїм партнером, собакою породи кане-корсо, яка володіє здатністю до реінкарнації в людській подобі. Наповнений гумором та драматизмом, проєкт розкриває унікальний зв’язок між двома напарниками, показуючи незвичайний підхід до боротьби зі злочинністю.

"Пес Альф" (2024)

Новий український серіал розповідає про трьох слідчих і собаку на прізвисько Альф. В команду до двох поліцейських-друзів Романа і Богдана приходить новенька колега Аліса - і не сама, а зі своїм псом Альфом.

Спочатку хлопці ставляться до Аліси поблажливо, але дуже скоро вона демонструє неабиякі скіли і хист, випереджаючи колег на декілька кроків. Та й її пес Альф стає справжнім четвертим напарником, адже у затриманні злочинців і порятунку своїх йому немає рівних! Кожна серія - нове розслідування, в якому пес Альф продемонструє розум, нюх на поганих хлопаків і передусім талант захищати своїх.

"Пес Альф" - новинка, прем’єра іронічного 16-серійного детективу стартує з 11 листопада о 20:00 на каналі ICTV2.