Лучшие сериалы о собаках-детективах. Интересные сюжеты, которые понравятся и взрослым, и детям

Полицейские сериалы с собаками-детективами уже давно покорили зрительские сердца во всем мире. Они поражают не только увлекательными расследованиями, но и демонстрируют уникальные связи между детективами и их четырехлапыми напарниками. В этих историях верные собаки становятся полноправными участниками расследований, помогая ловить преступников и раскрывать самые запутанные дела.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с интересными сериалами о собаках, которые понравятся и взрослым, и детям.

"Комиссар Рекс" (1994-2017)

Легендарный сериал, ставший классикой и задавший тренд на проекты о полицейском и собаке.

За долгие годы популярности сериал был перезапущен несколько раз в разных странах, получив в общей сложности 18 сезонов. В каждом из них немецкая овчарка Рекс, работая вместе с детективами, расследует сложные преступления, спасает людей и помогает коллегам. Сменив семерых хозяев, Рекс неизменно завоевывает любовь зрителей своими трюками и преданностью.

"Энджи Трайбека" (2016)

Этот комедийный сериал рассказывает об Энджи Трайбеке - талантливом детективе из элитного отдела полиции Лос-Анджелеса, которая уже десять лет раскрывает самые запутанные преступления.

Ее напарник - эксцентричный Джой Гейл, действия которого часто усложняют работу, но с таким подходом расследование становятся настоящим вызовом. С большой долей иронии этот сериал добавляет юмора к ежедневной борьбе за справедливость.

"Хадсон и Рекс" (2019)

Этот современный канадский сериал - римейк популярной австрийской ленты "Комиссар Рекс".

События разворачиваются в городке Сент-Джон, где опытный детектив Чарли Хадсон расследует преступления вместе со своим партнером - немецкой овчаркой по имени Рекс. Пес, ранее служивший в подразделении К-9, демонстрирует невероятные навыки в борьбе с преступностью. Напарники, идеально дополняя друг друга, берутся за сложные дела, создавая крепкий тандем и превращая расследование в настоящее приключение.

"Полицейский и чудовище" (2019)

В центре сюжета этого немецкого сериала - детектив Элиас Декер и его четырехлапый напарник породы бульмастиф по имени Рокки.

Элиас спасает собаку от эвтаназии и берет под свою опеку - такое необычное знакомство перерастает в доверие и любовь. А потом оказывается, что у Рокки есть неплохие способности к преследованию преступников. Так рождается дуэт, всегда готовый к новым вызовам, иногда даже соперническим, ведь их характеры очень похожи.

"Собачье дело" (2000)

Этот итальянский сериал - комедийно-криминальная драма с элементами фантастики и экшена.

Главный герой, детектив Дон Текила, расследует преступления вместе со своим партнером, собакой породы кане-корсо, обладающей способностью к реинкарнации в человеческом облике. Наполненный юмором и драматизмом проект раскрывает уникальную связь между двумя напарниками, показывая необычный подход к борьбе с преступностью.

"Пес Альф" (2024)

Новый украинский сериал рассказывает о трех следователях и собаке по кличке Альф. В команду к двум полицейским-друзьям Роману и Богдану приходит новенькая коллега Алиса - и не сама, а со своим псом Альфом.

Сначала ребята относятся к Алисе снисходительно, но очень скоро она демонстрирует незаурядные скилы и талант, опережая коллег на несколько шагов. Да и ее пес Альф становится настоящим четвертым напарником, ведь в задержании преступников и спасении своих ему нет равных! Каждая серия - новое расследование, в котором пес Альф продемонстрирует разум, обоняние плохих парней и прежде всего талант защищать своих.

"Пес Альф" - новинка, премьера иронического 16-серийного детектива стартует с 11 ноября в 20:00 на канале ICTV2.