Найкращі додатки, які допоможуть записати та обробити звук

Sodaphonic

Підійде тим, кому потрібно швидко записати та почистити голосову доріжку.

Sodaphonic - веб-аудіо редактор з приємним темним дизайном і базовим набором функцій. Він дозволяє записувати звук з мікрофона та використовувати гарячі клавіші для керування. У програмі легко виділяти та видаляти фрагменти аудіо, що особливо корисно при редагуванні пауз та вдихів.

Крім того, доступні деякі ефекти, такі як плавне наростання та згасання звуку, відтворення аудіо задом наперед та заміна звуків на тишу.

Ціна: безкоштовно

Sodaphonic (фото: Google Workspace)

Hya-Wave

Підходить для тих, хто шукає швидкий спосіб обрізати непотрібні частини аудіозаписів та застосувати різні ефекти до них.

Цей простий і легкий у використанні аудіоредактор не перевантажений зайвими функціями. У ньому можливо обробити лише одну доріжку, тому створення комплексних міксів не передбачено, проте вирізання фрагментів, видалення пауз та накладення ефектів виконується легко.

Інтуїтивний інтерфейс не вимагає довгого освоєння, оскільки основні дії доступні через комбінації клавіш. Для початку редагування досить просто перетягнути аудіофайл у вікно Hya-Wave з папки на комп'ютері.

Крім цього, ви можете записати звук із мікрофона та застосувати до нього ефекти. Hya-Wave пропонує 18 ефектів, включаючи фільтри частот, компресор, підсилювач сигналу, дилей та інші.

Ціна: безкоштовно

Hya-Wave (фото: Experiments with Google)

Audiotool

Підійде тим, кому потрібний веб-редактор із синхронізацією між пристроями.

Цей онлайн-інструмент має великий набір функцій, що дозволяє не тільки редагувати, а й записувати та обробляти музику, що робить його повноцінною DAW.

Всі ваші проекти та файли зберігаються у хмарі та доступні з будь-якого пристрою. Однак варто відзначити, що Audiotool підтримується не всіма браузерами, а лише Chrome, Firefox, Edge та іншими, що базуються на Chromium.

Окрім основного редагування, цей сервіс дозволяє записувати 30-секундні фрагменти звуку та перетворювати їх на семпли, а також використовувати цифрові інструменти, драм-машини, вбудовані лупи та застосовувати 14 доступних ефектів.

Ви також можете опублікувати свої треки на вбудованій платформі та насолоджуватись роботами спільноти, а також створювати спільні проекти.

Ціна: безкоштовно

Audiotool (фото: Audiotool)

Ocenaudio

Підійде тим, хто шукає просту та легку програму для просунутої обробки аудіо в однодорожковому режимі.

Для виконання повноцінної обробки подкастів або аудіокниг під ключ, тут відсутня можливість мультитрекінгу, проте в рамках однієї доріжки легко виконувати всі необхідні дії, доступні в платних програмах.

У додатку Ocenaudio ви можете встановлювати маркери, проводити FFT-аналіз, активувати вид спектрограми для виявлення амплітудно-частотних проблем на доріжці та застосовувати зовнішні VST-плагіни для обробки. У ньому також є значний набір вбудованих ефектів, включаючи шумозаглушення та 31-смуговий еквалайзер.

Ціна: безкоштовно

Ocenaudio (фото: Ocenaudio)

Audacity

Підійде тим, хто шукає просту програму для багатодоріжкового запису та не потребує складної постобробки аудіо.

Цей додаток користується популярністю серед подкастерів завдяки своїй простоті і можливості одночасного запису до 16 доріжок. Це зручно, якщо у вас кілька спікерів, кожен із яких використовує свій мікрофон. Крім того, програма дозволяє виводити звук у навушники під час запису.

Audacity доступні всі необхідні функції для подальшої обробки аудіо: варпінг (зміна тривалості відрізка без зміни тону), спектральний аналіз для виявлення проблемних місць, вбудовані ефекти і підтримка зовнішніх VST.

Однак Audacity не такий зручний у використанні, як більш просунуті аудіоредактори, через не надто логічний і привабливий інтерфейс.

Ціна: безкоштовно

Audacity (фото: PCMag)

WaveLab Elements

Багатофункціональний інструмент, що ідеально підходить для зведення подкастів, аудіокниг та рекламних роликів. Тут доступні три стереодоріжки для розміщення голосу, фонової музики та звукових ефектів.

Основні переваги включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та потужний набір штатних плагінів, які стали візитною карткою WaveLab. Наприклад, функція Master Rig для мастерингу з п'ятьма ефектами, що дозволяє створити високоякісний та продуманий мікс із кількох аудіодоріжок.

Хоча програма є досить дорогою, одноразова покупка забезпечує доступ до всіх функцій на багато років вперед.

Ціна: 99,99 євро

WaveLab Elements (фото: Sweetwater)

GarageBand

Якщо ви працюєте на пристроях Mac, то GarageBand - чудовий варіант для початківців. Це безкоштовна програма, розроблена Apple для створення музики з повним циклом роботи від запису до постпродакшену. Цікаво, що її мобільна версія пропонує практично такі ж можливості, як і настільна.

Ви зможете виконувати базові операції редагування, такі як обрізання та поділ треків, застосування плавних згасань та інші. GarageBand підтримує створення до 255 доріжок, їхнє об'єднання в мікс та застосування різних ефектів.

Крім того, програма надає велику бібліотеку лупів, віртуальні інструменти та можливість запису реальних інструментів при підключенні до комп'ютера або мобільного пристрою.

Ціна: безкоштовно

GarageBand (фото: Splice)

Acoustica

Популярний аудіоредактор від Acon з необмеженою кількістю доріжок є потужною DAW з повним набором професійних функцій. У ньому доступні всі стандартні інструменти для обробки аудіо, включаючи неруйнівне редагування, майстер-очищення від шумів та можливість додавання різних ефектів, таких як реверберація та затримка.

Крім того, Acoustica пропонує розширену версію Premium, яка включає додаткові функції, такі як набір VST-плагінів, спектральне редагування та інструменти для мастерингу. Преміум-версія також дозволяє працювати не лише зі стерео, а й із просторовим аудіо.

Розробники надають безкоштовну пробну версію програми на 30 днів, після чого користувач має придбати ліцензію з одноразовою оплатою.

Ціна: від 60 доларів

Acoustica (фото: Acoustica)