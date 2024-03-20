Лучшие приложения, которые помогут записать и обработать звук

Sodaphonic

Подойдет тем, кому нужно быстро записать и почистить голосовую дорожку.

Sodaphonic - веб-аудиоредактор с приятным темным дизайном и базовым набором функций. Он позволяет записывать звук с микрофона и использовать горячие клавиши для управления. В программе легко выделять и удалять фрагменты аудио, что особенно полезно при редактировании пауз и вдохов.

Кроме того, доступны некоторые эффекты, такие как плавное нарастание и затухание звука, воспроизведение аудио задом наперед и замена звуков на тишину.

Цена: бесплатно

Sodaphonic (фото: Google Workspace)

Hya‑Wave

Подходит для тех, кто ищет быстрый способ обрезать ненужные части аудиозаписей и применить к ним различные эффекты.

Этот простой и легкий в использовании аудиоредактор не перегружен лишними функциями. В нем возможно обработать только одну дорожку, поэтому создание комплексных миксов не предусмотрено, однако вырезание фрагментов, удаление пауз и наложение эффектов выполняется без труда.

Интуитивный интерфейс не требует долгого освоения, так как основные действия доступны через комбинации клавиш. Для начала редактирования достаточно просто перетащить аудиофайл в рабочее окно Hya-Wave из папки на компьютере.

Помимо этого, вы можете записать звук с микрофона и применить к нему эффекты. Hya-Wave предлагает 18 эффектов, включая фильтры частот, компрессор, усилитель сигнала, дилей и другие.

Цена: бесплатно

Hya‑Wave (фото: Experiments with Google)

Audiotool

Подойдет тем, кому нужен веб‑редактор с синхронизацией между устройствами.

Этот онлайн-инструмент обладает обширным набором функций, позволяющим не только редактировать, но и записывать и обрабатывать музыку, что делает его полноценной DAW.

Все ваши проекты и файлы сохраняются в облаке и доступны с любого устройства. Однако стоит отметить, что Audiotool поддерживается не всеми браузерами, а лишь Chrome, Firefox, Edge и другими, основанными на Chromium.

Кроме основного редактирования, данный сервис позволяет записывать 30-секундные фрагменты звука и превращать их в сэмплы, а также использовать цифровые инструменты, драм-машины, встроенные лупы и применять 14 доступных эффектов.

Вы также можете опубликовывать свои треки на встроенной платформе и наслаждаться работами сообщества, а также создавать совместные проекты.

Цена: бесплатно

Audiotool (фото: Audiotool)

Ocenaudio

Подойдет тем, кто ищет простую и легкую программу для продвинутой обработки аудио в однодорожечном режиме.

Для выполнения полноценной обработки подкастов или аудиокниг под ключ, здесь отсутствует возможность мультитрекинга, однако в рамках одной дорожки легко выполнять все необходимые действия, доступные в платных программах.

В приложении Ocenaudio вы можете устанавливать маркеры, проводить FFT-анализ, активировать вид спектрограммы для выявления амплитудно-частотных проблем на дорожке и применять внешние VST-плагины для обработки. В нем также имеется значительный набор встроенных эффектов, включая шумоподавление и 31-полосный эквалайзер.

Цена: бесплатно

Ocenaudio (фото: Ocenaudio)

Audacity

Подойдет тем, кто ищет простую программу для многодорожечной записи и не нуждается в сложной постобработке аудио.

Это приложение пользуется популярностью среди подкастеров благодаря своей простоте и возможности одновременной записи до 16 дорожек. Это удобно, если у вас несколько спикеров, каждый из которых использует свой микрофон. Кроме того, программа позволяет выводить звук в наушники во время записи.

В Audacity доступны все необходимые функции для последующей обработки аудио: варпинг (изменение длительности отрезка без изменения тона), спектральный анализ для выявления проблемных мест, встроенные эффекты и поддержка внешних VST.

Однако Audacity не так удобен в использовании, как более продвинутые аудиоредакторы, из-за не слишком логичного и привлекательного интерфейса.

Цена: бесплатно

Audacity (фото: PCMag)

WaveLab Elements

Многофункциональный инструмент, идеально подходящий для сведения подкастов, аудиокниг и рекламных роликов. Здесь доступны три стереодорожки для размещения голоса, фоновой музыки и звуковых эффектов.

Основные преимущества включают интуитивно понятный интерфейс и мощный набор штатных плагинов, которые стали визитной карточкой WaveLab. Например, функция Master Rig для мастеринга с пятью эффектами, позволяющая создать высококачественный и продуманный микс из нескольких аудиодорожек.

Хотя программа довольно дорогая, одноразовая покупка обеспечивает доступ ко всем функциям на многие годы вперед.

Цена: 99,99 евро

WaveLab Elements (фото: Sweetwater)

GarageBand

Если вы работаете на устройствах Mac, то GarageBand - отличный вариант для начинающих. Это бесплатная программа, разработанная Apple для создания музыки с полным циклом работы от записи до пост-продакшена. Интересно то, что ее мобильная версия предлагает практически такие же возможности, как и настольная.

Вы сможете выполнять базовые операции редактирования, такие как обрезка и разделение треков, применение плавных затуханий и другие. GarageBand поддерживает создание до 255 дорожек, их объединение в микс и применение различных эффектов.

Кроме того, программа предоставляет обширную библиотеку лупов, виртуальные инструменты и возможность записи реальных инструментов при подключении к компьютеру или мобильному устройству.

Цена: бесплатно

GarageBand (фото: Splice)

Acoustica

Популярный аудиоредактор от Acon с неограниченным количеством дорожек представляет собой мощную DAW с полным набором профессиональных функций. В нем доступны все стандартные инструменты для обработки аудио, включая неразрушающее редактирование, мастер-очистку от шумов и возможность добавления различных эффектов, таких как реверберация и задержка.

Кроме того, Acoustica предлагает расширенную версию Premium, которая включает в себя дополнительные функции, такие как набор VST-плагинов, спектральное редактирование и инструменты для мастеринга. Премиум-версия также позволяет работать не только со стерео, но и с пространственным аудио.

Разработчики предоставляют бесплатную пробную версию программы на 30 дней, после чего пользователь должен приобрести лицензию с одноразовой оплатой.

Цена: от 60 долларов

Acoustica (фото: Acoustica)