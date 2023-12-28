8 найкращих онлайн-сервісів, які можуть перекладати відео

Відеоконтент виробляється та споживається рекордними темпами у всьому світі. Проте мовні бар'єри перешкоджають глядацькій аудиторії та обміну інформацією через кордони.

Видання РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас матеріал про найкращі онлайн сервіси, які можуть допомогти перекласти відео.

DownSub

Популярний онлайн-сервіс DownSub широко відомий завдяки можливості швидкого завантаження субтитрів для відео з YouTube, Vimeo, TED та ще близько 30 популярних платформ.

При вставці посилання автоматично створюються субтитри оригінальною мовою, а потім легко перекладаються 125 іншими мовами всього в один клік. Отриманий результат зручно зберігати як файл субтитрів SRT або звичайного текстового документа TXT.

DownSub повністю безкоштовний і не має жодних обмежень у використанні.

SubDown (фото: Wikigain)

Rask AI

Потужна платформа для перекладу та дубляжу надає можливість завантажити відеоролик або аудіофайл, щоб отримати голосовий або текстовий переклад більш ніж 130 мовами світу.

Rask AI має функцію точного клонування голосу, дозволяючи вам чи персонажам у ваших відео спілкуватися різними мовами. Алгоритми нейромережі здатні розпізнавати кількість та стать учасників розмови, розрізняти їх висловлювання і озвучувати їх відповідним чином.

Для покращення якості озвучення можна внести корективи до перекладу або завантажити власні субтитри, які будуть автоматично озвучені.

Сервіс надає безкоштовний пробний період, у рамках якого користувачі можуть завантажити до трьох однохвилинних відеороликів. Для подальшого використання потрібне оформлення підписки.

Мінімальний план включає 25 хвилин перекладу на місяць, після чого стягуватиметься плата в розмірі 2 долари за кожну додаткову хвилину.

Форма перекладу: голос, субтитри.

Ціна: від 49 доларів на місяць.

Rask AI (фото: Capterra)

HeyGen

Генеративна нейромережа, відома багатьом завдяки переозвученим мемам та фрагментам із культових фільмів. Вона розроблена для створення мультимовного контенту на основі попередньо створених шаблонів, що включають сотні цифрових аватарів. Цей сервіс стане в нагоді для розробки промо-роликів, навчальних відео, презентацій та рекламних матеріалів.

HeyGen підтримує переклад на 40 мов з використанням більш ніж 300 різних голосів або клонування оригінального голосу з можливістю синхронізації з рухами губ.

Після використання безкоштовного кредиту, що дорівнює 1 хвилині відео, HeyGen пропонує придбати підписку. Базовий план включає 90 кредитів на місяць, автоматичну генерацію субтитрів і пріоритетну обробку без очікування в черзі.

Форма перекладу: голос.

Ціна: від 24 доларів на місяць.

HeyGen (gif: HeyGen Labs)

Veed

Veed є популярним онлайн-відеоредактором з різноманітними додатковими функціями. Серед них варто виділити озвучку текстового сценарію, переклад мови та автоматичне додавання субтитрів різними мовами. Цей сервіс відрізняється високою точністю перекладу, можливістю редагування та завантаження субтитрів, а також базовим монтажем та застосуванням ефектів.

У безкоштовній версії Veed надається доступ до 30 хвилин перекладу на місяць через субтитри, з обмеженням на загальний обсяг файлів до 1 ГБ. При підписці на мінімальний тарифний план ліміт збільшується вдвічі, а також з'являється можливість експорту відео з роздільною здатністю 1080p з максимальною тривалістю 25 хвилин.

Форма перекладу: голос, субтитри.

Ціна: від 12 доларів на місяць.

Veed (фото: Eddy Balle)

KapWing

Це популярна онлайн-платформа для редагування відео, що пропонує зручні опції додавання субтитрів з перекладом на 70 мов та синтезу мови з тексту, включаючи дубляж та клонування голосу 20 мовами. Всі ці функції легко доступні за декілька кліків прямо на сайті.

Користувачі також можуть покращити аудіо, налаштувати розмір та зовнішній вигляд субтитрів, а також спільно працювати над проектами з колегами.

У безкоштовній версії облікового запису надається доступ до 10 хвилин генерації субтитрів та синтезу мови. Відео містять водяний знак, обмежений тривалістю до 4 хвилин і мають дозвіл 720p.

За 16 доларів на місяць користувачі отримують розширені ліміти в 300 хвилин, збільшену тривалість до 2 годин та підвищену якість відео до 4K.

Форма перекладу: голос, субтитри.

Ціна: безкоштовно або від 16 доларів на місяць.

KapWing (фото: KapWing)

EasySub

EasySub являє собою нейромережевий генератор субтитрів, що автоматично розпізнає мову і перетворює її в текст більш ніж на 150 мовах. Сервіс забезпечує зручне завантаження та редагування субтитрів з можливістю імпорту як локальних файлів, так і онлайн-відео з YouTube та інших платформ.

Результат можна завантажити у форматах TXT, ASS та SRT, а також експортувати відео відповідно до готових шаблонів для публікації на YouTube, TikTok та інших соціальних мережах.

Безкоштовний доступ до сервісу надається з обмеженням у 30 хвилин перекладу на місяць, при цьому завантаження файлів субтитрів можливе за 1 долар за кожну хвилину відео. Початкова підписка включає 3 години перекладу за 9 доларів на місяць з необмеженою можливістю експорту.

Форма перекладу: субтитри.

Ціна: безкоштовно або від 9 доларів на місяць.

EasySub (фото: EasySub)

ElevenLabs Video Translator

Інтегрований інструмент дубляжу на основі машинного навчання надає можливість транскрибувати текст у мову і далі перекладати його 29 мовами зі збереженням тембру та інтонації, навіть за наявності кількох дикторів. Вихідний матеріал можна завантажити у форматі аудіо- або відеофайлу, а також за посиланням YouTube, TikTok або Vimeo.

Весь процес максимально автоматизований: після завантаження достатньо вибрати цільову мову, трохи зачекати, а потім завантажити готовий результат.

ElevenLabs має безкоштовну версію, проте з жорстким лімітом на 10 000 символів для реплік на місяць і обмеженим вибором з трьох голосів. За 5 доларів на місяць користувачі отримують підвищений ліміт 30 000 символів, доступ до 10 голосів, а також підтримку функції клонування мови та можливість комерційного використання контенту.

Форма перекладу: голос.

Ціна: безкоштовно або від 5 доларів на місяць.

ElevenLabs Video Translator (фото: Medium)

Flixier

Flixier є ще одним онлайн-редактором, спеціалізованим на створенні вебінарів, курсів і маркетингових відео, який включає вбудований генератор субтитрів та їх перекладач. Завдяки цим функціям легко здійснити локалізацію контенту більш ніж на 30 мов, роблячи його більш доступним.

Просто завантажте відео з пристрою або за посиланням, виберіть цільову мову, та за потреби налаштуйте зовнішній вигляд тексту, після чого збережіть результат.

Обмеження безкоштовної версії сервісу включають наступне: 10 хвилин відео на місяць, експорт в якості 720p, базовий набір переходів і графіки. Мінімальна підписка знімає згадані обмеження, збільшує ліміт часу до 300 хвилин відео та 60 хвилин субтитрів на місяць, а також підвищує якість до 1080p.

Форма перекладу: субтитри.

Ціна: безкоштовно або від 14 доларів на місяць.

Flixier (фото: Flixier)