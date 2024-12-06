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Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

П'ятниця 06 грудня 2024 06:45
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Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках Як привітати з Днем святого Миколая (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні в Україні святкують День святого Миколая. Хоча привітати близьких також можна солодощами або подарунком, теплі вітання зі святом не менш важливі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання для дітей та дорослих до Дня святого Миколая.

Привітання з Днем святого Миколая в прозі

Вітаємо з Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб цей день приніс вам радість, тепло і незабутні миті щастя. Нехай ваш дім наповниться світлом і добром, а серце - вірою в чудові дива!

Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

***

З Днем святого Миколая! Нехай цей день дарує вам багато радісних моментів і своє благословення. Бажаю, щоб ваша душа була сповнена теплом, а серце - добром.

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі, щоб святий Миколай приніс у твій дім мир, благополуччя і безліч щасливих моментів. Нехай його доброта і турбота супроводжують тебе в усіх твоїх справах.

Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

***

Любі діти, з днем Святого Миколая! Нехай цей день подарує вам справжнє диво, а під подушкою знайдуться найсолодші подарунки. Вірте в чудеса, завжди слухайтеся батьків і пам’ятайте, що добро завжди перемагає. Нехай ваші мрії збуваються, а янголи оберігають кожен ваш крок.

***

З Днем святого Миколая! Нехай це свято принесе тобі щастя і надію, а святі дари Чудотворця наповнять твоє життя благополуччям і та затишком. Хай твоє серце завжди буде відкритим для добра, а в душі панує радість.

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай святий Миколай подарує тобі усі свої найкращі дари: здоров'я, щастя, удачі та надійних людей поруч, а також стане захистом в житті. Бажаю, щоб всі твої найбажаніші мрії здійснилися, а серце розцвіло від добра та любові!

Привітання з Днем святого Миколая у віршах

***

Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!

Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

***

Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Від щирого серця тобі бажаю,
У день Святого Миколая!

Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

***

Нехай бородань святий Миколай
Принесе сюрприз - дарунки,
Але ти собі запам'ятай -
Це не якісь звичайні пакунки.
Лише за чемні та добрі вчинки,
За щире серце та чисті думки
Він несе для хлопчика або дівчинки
Повні-повні дива сумки!

Найкращі привітання з Днем святого Миколая 2024 у прозі, віршах та картинках

Листівка до Дня святого Миколая (зображення: DayToday)

***

У День святого Миколая
Від душі вам побажаю:
Миру в домі, щастя, сміху,
Світлих днів, у всьому успіху,
У житті радості сповна,
Стороною щоб йшла біда,
У серці - мудрості, терпіння
Й по життю лише везіння!

***
З днем Святого Миколая,
Нехай трапляються дива!
Від душі я вам бажаю
Везіння, щастя та добра!

Нехай Микола мрії здійснює,
Нехай не буде в житті бід,
Нехай буде міцне здоров'я
І жити щасливо багато літ!

Раніше ми писали, як відзначають День святого Миколая в різних країнах.

Читайте також сильні молитви на День святого Миколая для виконання всіх мрій.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: DayToday, РадіоMaximum, ForKids, Вітаннячко.

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