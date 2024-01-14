Найкращі пісні гурту "Без Обмежень" за 25 років існування (відео)

Зорі Запалали

Ця пісня є найромантичнішим та найдобрішим треком гурту, яка розповідає про любов та щирі людські почуття.

24/02

Пісня, від якої все перегортається всередині, адже дата 24.02.2022 розділила життя українців на "ДО" та "ПІСЛЯ".

Дим

Цей трек уособлює почуття людей, які тримаються за надію з останніх сил. Пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей.

Буду з тобою

В основі кліпу постали закохані злочинці, що нагадують легендарних і шалено закоханих "Бонні і Клайд". Їх образи оповиті романтикою, хоч головним промислом знаменитої парочки були розбої та крадіжки.

Хочеш

Пісня, яка розкриває суть чоловічого кохання до жінок та демонструє ніжність крізь щемливі слова.

Тону

Тут знову розкривається тема любові чоловіка та жінки, взаємовідносин, розбитих сердець, переживань через це - сліз, нервів, крику, поцілунків і всього-всього іншого, що пов'язує чоловіка та жінку

Хто я

Сенс цієї пісні наповнений романтикою та почуттями закоханості, але завдяки фармацевтичній компанії "ДАРНИЦЯ" він набув нового значення і став більш наближений до сьогодення українців.

Героям

Ця пісня стала присвятою українським героям, які щосекунди виборюють свободу нашої країни. Кліп увібрав у себе кадри, якими може пишатися кожен українець.

Вільні люди

"Вільні люди" - це пісня про 31 рік незалежності, про гордість нації, про видатних людей і події України. Гурт згадує у кліпі про всі роки української незалежності та перераховує її героїв, тих, хто надихав, на їхню думку, мільйони людей своїми вчинками.

Най би вже весна

Ще одна романтична робота гурту "Без обмежень", яка знову ж таки розповідає про щире кохання між чоловіком та жінкою.