Лучшие песни группы "Без Обмежень" за 25 лет существования (видео)

Группа Без ограничений за 25 лет существования сумели полюбиться украинским слушателям и продолжают писать песни, которые покоряют сердца.
РБК-Украина (проект Styler) сделала собственную подборку лучших песен "Без Ограничений" и охотно делится ею с вами.
Эта песня является самым романтичным и самым добрым треком группы, которая рассказывает о любви и искренних человеческих чувствах.
Песня, от которой все пролистывается внутри, ведь дата 24.02.2022 разделила жизнь украинцев на "ДО" и "ПОСЛЕ".
Этот трек олицетворяет чувства людей, которые надеятся из последних сил. Песня - попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей.
В основе клипа встали влюбленные преступники, напоминающие легендарных и безумно влюбленных "Бонни и Клайд". Их образы окутаны романтикой, хотя главным промыслом знаменитой парочки были разбои и кражи.
Песня, которая раскрывает суть мужской любви к женщинам и демонстрирует нежность сквозь трогательные слова.
Здесь снова раскрывается тема любви мужчины и женщины, взаимоотношений, разбитых сердец, переживаний из-за этого - слез, нервов, крика, поцелуев и всего-навсего другого, что связывает мужчину и женщину
Смысл этой песни наполнен романтикой и чувствами влюбленности, но благодаря фармацевтической компании "ДАРНИЦА" он приобрел новое значение и стал более приближен к настоящему украинцев.
Эта песня стала посвящением украинским героям, которые ежесекундно борются за свободу нашей страны. Клип вобрал в себя кадры, которыми может гордиться каждый украинец.
"Вільні люди" - это песня о 31 году независимости, о гордости нации, о выдающихся людях и событиях Украины. Группа вспоминает в клипе о всех годах украинской независимости и перечисляет ее героев, вдохновлявших, по их мнению, миллионы людей своими поступками.
Еще одна романтическая работа группы "Без Обмежень", которая опять же рассказывает об искренней любви между мужчиной и женщиной.
Раньше мы рассказывали о том, что Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом.
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