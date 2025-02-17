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Найкращі образи зірок на червоній доріжці BAFTA-2025 (фото)

Найкращі образи зірок на BAFTA-2025 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Учора Лондон став центром світської уваги, адже там відбулася грандіозна церемонія BAFTA-2025. Червона доріжка виблискувала завдяки приголомшливим образам зірок: хтось обрав суворі, але ефектні аутфіти, інші ж віддали перевагу блиску та розкоші, а деякі залишилися вірними мінімалізму.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найефектніші зіркові образи з червоної доріжки та залюбки ділиться ними з вами.

Моніка Барбаро

Моніка Барбаро ще не здобула широкої популярності у кінематографі, але для фешн-світу її ім'я вже добре відоме. Зірка фільму "Боб Ділан: Нікому не відомий" обрала для червоної доріжки сукню від Armani Privé та коштовності від Bvlgari.Моніка Барбаро (фото: Getty Images)

Колман Домінго

Колман Домінго вкотре підтвердив свій статус найстильнішого джентльмена на червоній доріжці. Цього разу актор і драматург обрав для виходу елегантне вбрання від Versace, яке вдало підкреслило його вишуканий смак.Колман Домінго (фото: Getty Images)

Маріса Абела

Британська акторка обрала блискучу чорну сукню-колонку, доповнивши образ коштовностями Cartier.Маріса Абела (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Номінантка на "Найкращу жіночу роль другого плану" обрала кришталеву сукню, створену на замовлення Schiaparelli.Селена Гомес (фото: Getty Images)

Сірша Ронан

Ронан з'явилася на церемонії в м’ятно-зеленій сукні від Louis Vuitton, доповненій шаллю в тон.Сірша Ронан (фото: Getty Images)

Демі Мур 

Зірка "Субстанції" Мур вразила образом у витончено вишитій сукні, яку доповнили ювелірні прикраси від McQueen і De Beers.Демі Мур (фото: Getty Images)

Зої Салдана

Зої Салдана, яка здобула нагороду в категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у фільмі "Емілія Перес", вразила розкішною чорною сукнею, доповненою коштовностями від Saint Laurent і De Beers.Зої Салдана (фото: Getty Images)

Каміла Кабельйо

Співачка вразила образом від Sabina Bilenko Couture, натхненним нижньою білизною, що включав шовкові корсети та кришталеві прикраси.Каміла Кабельйо (фото: Getty Images)

Летиція Райт

Райт обрала просту, але надзвичайно елегантну червону сукню-колонку від Prada, доповнену прикрасами Chaumet.Летиція Райт (фото: Getty Images)

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