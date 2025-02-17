Найкращі образи зірок на червоній доріжці BAFTA-2025 (фото)

Учора Лондон став центром світської уваги, адже там відбулася грандіозна церемонія BAFTA-2025. Червона доріжка виблискувала завдяки приголомшливим образам зірок: хтось обрав суворі, але ефектні аутфіти, інші ж віддали перевагу блиску та розкоші, а деякі залишилися вірними мінімалізму.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найефектніші зіркові образи з червоної доріжки та залюбки ділиться ними з вами.
Моніка Барбаро ще не здобула широкої популярності у кінематографі, але для фешн-світу її ім'я вже добре відоме. Зірка фільму "Боб Ділан: Нікому не відомий" обрала для червоної доріжки сукню від Armani Privé та коштовності від Bvlgari.
Колман Домінго вкотре підтвердив свій статус найстильнішого джентльмена на червоній доріжці. Цього разу актор і драматург обрав для виходу елегантне вбрання від Versace, яке вдало підкреслило його вишуканий смак.
Британська акторка обрала блискучу чорну сукню-колонку, доповнивши образ коштовностями Cartier.
Номінантка на "Найкращу жіночу роль другого плану" обрала кришталеву сукню, створену на замовлення Schiaparelli.
Ронан з'явилася на церемонії в м’ятно-зеленій сукні від Louis Vuitton, доповненій шаллю в тон.
Зірка "Субстанції" Мур вразила образом у витончено вишитій сукні, яку доповнили ювелірні прикраси від McQueen і De Beers.
Зої Салдана, яка здобула нагороду в категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у фільмі "Емілія Перес", вразила розкішною чорною сукнею, доповненою коштовностями від Saint Laurent і De Beers.
Співачка вразила образом від Sabina Bilenko Couture, натхненним нижньою білизною, що включав шовкові корсети та кришталеві прикраси.
Райт обрала просту, але надзвичайно елегантну червону сукню-колонку від Prada, доповнену прикрасами Chaumet.
До слова, раніше ми писали, що фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA.