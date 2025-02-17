Найкращі образи зірок на червоній доріжці BAFTA-2025 (фото)

Моніка Барбаро

Моніка Барбаро ще не здобула широкої популярності у кінематографі, але для фешн-світу її ім'я вже добре відоме. Зірка фільму "Боб Ділан: Нікому не відомий" обрала для червоної доріжки сукню від Armani Privé та коштовності від Bvlgari. Моніка Барбаро (фото: Getty Images)

Колман Домінго

Колман Домінго вкотре підтвердив свій статус найстильнішого джентльмена на червоній доріжці. Цього разу актор і драматург обрав для виходу елегантне вбрання від Versace, яке вдало підкреслило його вишуканий смак. Колман Домінго (фото: Getty Images)

Маріса Абела

Британська акторка обрала блискучу чорну сукню-колонку, доповнивши образ коштовностями Cartier. Маріса Абела (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Номінантка на "Найкращу жіночу роль другого плану" обрала кришталеву сукню, створену на замовлення Schiaparelli. Селена Гомес (фото: Getty Images)

Сірша Ронан

Ронан з'явилася на церемонії в м’ятно-зеленій сукні від Louis Vuitton, доповненій шаллю в тон. Сірша Ронан (фото: Getty Images)

Демі Мур

Зірка "Субстанції" Мур вразила образом у витончено вишитій сукні, яку доповнили ювелірні прикраси від McQueen і De Beers. Демі Мур (фото: Getty Images)

Зої Салдана

Зої Салдана, яка здобула нагороду в категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у фільмі "Емілія Перес", вразила розкішною чорною сукнею, доповненою коштовностями від Saint Laurent і De Beers. Зої Салдана (фото: Getty Images)

Каміла Кабельйо

Співачка вразила образом від Sabina Bilenko Couture, натхненним нижньою білизною, що включав шовкові корсети та кришталеві прикраси. Каміла Кабельйо (фото: Getty Images)

Летиція Райт

Райт обрала просту, але надзвичайно елегантну червону сукню-колонку від Prada, доповнену прикрасами Chaumet. Летиція Райт (фото: Getty Images)