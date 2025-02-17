Лучшие образы звезд на красной дорожке BAFTA-2025 (фото)

Моника Барбаро

Моника Барбаро еще не получила широкую известность в кинематографе, но для фэшн-мира ее имя уже хорошо известно. Звезда фильма "Боб Дилан: Никому не известный" выбрала для красной дорожки платье от Armani Privé и драгоценности от Bvlgari. Моника Барбаро (фото: Getty Images)

Колман Доминго

Колман Доминго в очередной раз подтвердил свой статус самого стильного джентльмена на красной дорожке. На этот раз актер и драматург выбрал для выхода элегантный наряд от Versace, который удачно подчеркнул его изысканный вкус. Колман Доминго (фото: Getty Images)

Мариса Абела

Британская актриса выбрала блестящее черное платье-колонку, дополнив образ драгоценностями Cartier. Мариса Абела (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Номинантка на "Лучшую женскую роль второго плана" выбрала хрустальное платье, созданное по заказу Schiaparelli. Селена Гомес (фото: Getty Images)

Сирша Ронан

Ронан появилась на церемонии в мятно-зеленом платье от Louis Vuitton, дополненном шалью в тон. Сирша Ронан (фото: Getty Images)

Деми Мур

Звезда "Субстанции" Мур поразила образом в изящно вышитом платье, которое дополнили ювелирные украшения от McQueen и De Beers. Деми Мур (фото: Getty Images)

Зои Салдана

Зои Салдана, которая получила награду в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Эмилия Перес", поразила роскошным черным платьем, дополненным драгоценностями от Saint Laurent и De Beers. Зои Салдана (фото: Getty Images)

Камила Кабельо

Певица поразила образом от Sabina Bilenko Couture, вдохновленным нижним бельем, включавшим шелковые корсеты и хрустальные украшения. Камила Кабельо (фото: Getty Images)

Летиция Райт

Райт выбрала простое, но чрезвычайно элегантное красное платье-колонку от Prada, дополненное украшениями Chaumet. Летиция Райт (фото: Getty Images)