Найкращі образи зірок на червоній доріжці "Золотого глобусу" 2024 (фото)

Червона доріжка "Золотого глобусу" цьогоріч побачила неймовірні образи голлівудських акторів та акторок. Ми вже дізналися переможців премії, а тепер пропонуємо подивитися на розкішні вбрання зірок.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкрасивіші образи голлівудских зірок з червоної доріжки "Золотого глобусу", попередньо дослідивши соціальні мережі зірок та церемонії.
Зірка одного з найкасовіших фільмів 2023 року "Барбі" Марго Роббі обрала тематичний до стрічки образ - вона засяяла у яскраво-рожевій сукні від бренду Armani Privé, яка точнісінько відтворює образ ляльки "The Superstar Barbie" 1977 року.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Артистка, яку названо "Людиною року" Тейлор Свіфт вирішила з’явитися на церемонії у головному кольорі 2024 року, який точно сподобається його символу - дракону. Свіфт постала в зміїно-зеленій блискучій сукні від бренду Gucci.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Молодий секс-символ Голлівуду, який виконав роль Віллі Вонки у новому однойменному фільмі "Вонка" вирішив цього разу одягнути майже класичний чорний костюм, що складається з сорочки, піджака з блискітками та чорних брюк від Celine.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Головна редакторка глянцю з досі обожнюваного фільму "Диявол носить Prada" ошелешила костюмом від Valentino, що складається зі спідниці та жакета у паєтках та доповнила образ білою сорочкою.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Переможець "Золотого глобусу" та зірка "Гострих картузів" Кілліан Мерфі зі своєю харизмою не залишився у сторонці та обрав класичний чорний розкішний костюм від Saint Laurent.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
А ось Джей Ло вирішила віддати перевагу ніжному образу. Вона з’явилась на червоній доріжці в довгій рожевій сукні з рукавами у вигляді квітів від Nicole + Felicia Couture.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Юна зірка Ель Фаннінг, що славиться сміливими ролями вийшла на червону доріжку у бежевій сукні з великим бантом, що є трендом 2024 року від бренду Balmain.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Ефектна чорна сукня Дуа Ліпи від бренду Schiaparelli не залишила нікого байдужим. Дівчина обрала екстравагантний образ з золотим візерунком, що нагадує двох лебедів.
Найкращі образи "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали про те, що Дженніфер Лопес показала образ "Латиноамериканської Барбі".
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