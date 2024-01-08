Золотий глобус 2024: названо переможців відомої кінопремії
У Лос-Анджелесі в США оголосили переможців 81-ї кінопремії "Золотий глобус". Церемонія вручення відбулася в ніч на 8 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне видання The Guardian.
Переможці "Золотого глобусу" 2024
Найкраща драма
Переможцем стала відома кінострічка "Оппенгеймер" про створення ядерної зброї.
Серед інших претендентів були фільми:
- "Вбивці квіткової повні"
- "Маестро"
- "Минулі життя"
- "Зона інтересів"
- "Траєкторія падіння"
Найкраща комедія/мюзикл
Статуетку "Золотого глобусу" здобув фільм "Бідолашні створіння".
У цій номінації також були:
- "Барбі"
- "Американська фантастика"
- "Залишені"
- "Травень, грудень"
- "Ейр"
Найкращий фільм іноземною мовою
Переможцем стала "Анатомія падіння", знята французькою мовою.
Інші номінанти:
- "Опале листя"
- "Я капітан"
- "Снігове суспільство"
- "Минулі життя"
- "Зона інтересів"
Найкращий анімаційний фільм
Перемогу здобув "Хлопчик і чапля".
Змагалися також:
- "Елементарно"
- "Людина-павук: крізь Всесвіт"
- "Брати Супер Маріо"
- "Судзуме"
- "Бажання"
Найкращі актори та інші номінації
- Найкращий сценарій - "Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артур Харарі.
- Найкращий актор драматичного фільму - Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер".
- Найкраща акторка драматичного фільму - Лілі Гледстоун, "Вбивці квіткової повні".
- Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі - Пол Джаматті, "Залишені".
- Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі - Емма Стоун, "Бідолахи".
- Найкращий актор другого плану - Роберт Дауні–молодший, "Оппенгеймер".
- Найкраща акторка другого плану - Давайн Джой Рендольф, "Залишені".
- Найкраща музика - Людвіг Ґоранссон, "Оппенгеймер".
- Найкраща пісня - "What Was I Made For?", Біллі Айліш, "Барбі".
- Найкращий мінісеріал, серіал-антологія чи фільм для телебачення - "Сварка".
- Найкращий актор у драматичному серіалі - Кіран Калкін, "Спадкоємці".
- Найкраща акторка у драматичному серіалі - Сара Снук, "Спадкоємці".
- Найкращий актор другого плану в серіалі - Метью Макфейден, "Спадкоємці".
- Найкраща акторка другого плану в серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона".
- Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь".
- Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія - Айо Едебірі, "Ведмідь".
Довідка
У 2024 році відбулася 81-ша церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Його присудження розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". Сьогодні "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
Цьогорічна церемонія вперше з 1982 року транслюватиметься в прямому етері на телеканалі CBS у США.
Це також перша церемонія, на якій у кожній категорії представлено шість номінантів, а не п'ять, як зазвичай.
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