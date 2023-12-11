Тімоті Шаламе на презентації фільму "Вонка" у Лос-Анджелесі показав, як носити шкіряний костюм (фото)

Тімоті Шаламе, як завжди, вражає своїх прихильниць цікавим образом на прем’єрі нового фільму “Вонка, де він зіграв головну роль Віллі.

Про те, яким вбранням Шаламе здивував поціновувачів свого таланту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фоловерів актора.

Тімоті Шаламе на прем’єрі "Вонка", показав, як носити шкіряний костюм

Зовсім нещодавно на світові екрани вийшов довгоочікуваний фільм з новорічним настроєм "Вонка" за мотивами роману британського письменника Роальда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика". І, звісно, головний герой нової інтерпретації Тімоті Шаламе їздить містами Америки та презентує фільм.

Тімоті в реальному житті доволі модний хлопець, оскільки майже всі його вбрання та образи викликають велику увагу серед шанувальників. Наприклад, тижнем раніше Шаламе одягнув рожевий костюм від світового бренду Tom Ford і намисто Cartier у вигляді цукерок на прем'єрі "Вонки" в Лондоні.

А цього разу в Лос-Анджелесі актор вирішив вразити всіх поціновувачів свого таланту шкіряним костюмом чорного кольору.

27-річний актор був одягнений у чорну куртку зі шкіри алігатора та штани в тон. Насправді такий костюм виглядає досить незвично, адже чоловіки не так часто носять шкіряні речі.

А ось свій зухвалий та сміливий образ Шаламе доповнив свій образ парою чорних чобіт, браслетом і різними каблучками на пальцях.

Тімоті Шаламе вразив шкіряним костюмом (фото: instagram.com/timochalamania)

Про що фільм "Вонка"

Варто сказати, що у роль Віллі Вонки, Тімоті втілився неймовірно, він передав настрій головного героя та основну ідею фільму, яка каже глядачеві про те, що мріяти дуже важливо і важливо втілювати свої мрії попри всі складнощі. Але важливо, щоб поруч з тобою були вірні люди, які щиро бажають допомогти тобі.

Це така собі добра історія про людські відносини, дружбу, мрії, успіхи й падіння, а також, про вічну тему перемоги добра над злом та підступністю.