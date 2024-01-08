Лучшие образы звезд на красной дорожке "Золотого глобуса" 2024 (фото)

Красная дорожка "Золотого глобуса" увидела невероятные образы голливудских актеров и актрис. Мы уже узнали победителей премии, а теперь предлагаем посмотреть на роскошные наряды звезд.
РБК-Украина (проект Styler) собрала самые красивые образы голливудских звезд из красной дорожки "Золотого глобуса", предварительно изучив социальные сети звезд и церемонии.
Звезда одного из самых кассовых фильмов 2023 года "Барби" Марго Робби выбрала тематический к ленте образ - она засияла в ярко-розовом платье от бренда Armani Privé, точь-в-точь воспроизводящего образ куклы "The Superstar Barbie" 1977 года.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Артистка, которую назвали "Человеком года" Тейлор Свифт решила появиться на церемонии в главном цвете 2024 года, который точно понравится его символу - дракону. Свифт предстала в змеино-зеленом блестящем платье от бренда Gucci.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Молодой секс-символ Голливуда, исполнивший роль Вилли Вонки в новом одноименном фильме "Вонка", решил на этот раз одеть почти классический черный костюм, состоящий из рубашки, пиджака с блестками и черных брюк от Celine.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Главная редактор глянца из до сих пор обожаемого фильма "Дьявол носит Prada" ошарашила костюмом от Valentino, состоящего из юбки и жакета в пайетках, а также дополнила образ белой рубашкой.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Победитель "Золотого глобуса" и звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи со своей харизмой не остался в сторонке и выбрал классический черный роскошный костюм от Saint Laurent.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
А вот Джей Ло решила отдать предпочтение нежному образу. Она появилась на красной дорожке в длинном розовом платье с рукавами в виде цветов от Nicole+Felicia Couture.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Юная звезда Эль Фаннинг, славящаяся смелыми ролями, вышла на красную дорожку в бежевом платье с большим бантом, который является трендом 2024 года от бренда Balmain.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
Эффектное черное платье Дуа Липы от бренда Schiaparelli не оставило никого безразличным. Девушка выбрала экстравагантный образ с золотым узором, напоминающим двух лебедей.
Лучшие образы "Золотого глобуса" 2024 года (фото: Getty images)
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