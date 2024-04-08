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Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Понеділок 08 квітня 2024 21:54
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Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото) Найкращі образи CMT Music Awards 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

В Остіні відбулася четверта щорічна церемонія вручення нагород CMT Music Awards 2024, під час якої було відзначено найкращі музичні кліпи та телевізійні виступи у стилі кантрі.

РБК-Україна (проект Styler) тим часом визначило найкращі образи з червоної доріжки премії і залюбки демонструє їх вам.

Емма Робертс

Емма Робертс показала найніжніший образ на церемонії, вона приміряла лаконічну довгу сукню кремового кольору з драпіруванням. Також свій образ вона доповнила масивними сережками та легким макіяжем. А волосся заколола позаду та основну частину залишила розпущеним.

Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Емма Робертс на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Келсі Баллеріні

Ведуча церемонії Баллеріні вибрала найяскравіше вбрання червоного кольору на тонких бретелях. Ця сукня була декорованій мереживом, що виглядає дуже цікаво та оригінально.

Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Келсі Баллеріні на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Ешлі Кук

Ешлі з’явилась в атласній сукні, блакитного кольору, яка прекрасно підкреслює її струнку фігуру завдяки оригінальним та досить відвертим вирізам.

Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Ешлі Кук на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Міккі Гайтон

А ось Міккі Айтон вирішила не відходити від класики та вибрала чорну сукню, яка розшита сірими кристалами. Це сяюче вбрання також виконано з прозорої тканини, що робить її цікавою та відвертою.

Найкращі образи з нагороди CMT Music Awards 2024 (фото)

Міккі Гайтон на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

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