Лучшие образы с награды CMT Music Awards 2024 (фото)

В Остине прошла четвертая ежегодная церемония вручения наград CMT Music Awards 2024, во время которой были отмечены лучшие музыкальные клипы и телевизионные выступления в стиле кантри.

РБК-Украина (проект Styler) тем временем определило лучшие образы с красной дорожки премии и охотно демонстрирует их вам.

Эмма Робертс

Эмма Робертс показала самый нежный образ на церемонии, она примерила лаконичное длинное платье кремового цвета с драпировкой. Также свой образ она дополнила массивными серьгами и легким макияжем. А волосы закололи сзади и основную часть оставили распущенными.

Эмма Робертс на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Келси Баллерини

Ведущая церемонии Баллерини выбрала самый яркий наряд красного цвета на тонких бретелях. Это платье было декорировано кружевом, что выглядит очень интересно и оригинально.

Келси Баллерини на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Эшли Кук

Эшли появилась в атласном платье, голубого цвета, которое прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру благодаря оригинальным и откровенным вырезам.

Эшли Кук на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)

Микки Гайтон

А вот Микки Айтон решила не отходить от классики и выбрала черное платье, расшитое серыми кристаллами. Этот сияющий наряд также выполнен из прозрачной ткани, что делает его интересным и откровенным.

Микки Гайтон на CMT Music Awards 2024 (фото: Getty images)