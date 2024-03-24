ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігури

Неділя 24 березня 2024 21:03
UA EN RU
Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігури Які сукні будуть у тренді (колаж із фото: instagram.com/marine.boutique.ua)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро почнеться сезон суконь, з настанням тепла і приходом гарної погоди багатьом дівчатам і жінкам різного віку хочеться порадувати себе стильними "луками". Однак тренди змінюються, тому важливо знати, що буде модно цієї весни.

Які сукні зроблять вас найстильнішою цього сезону, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: The Gloss, Travel and Leisure.

Джинсова сукня

Таке вбрання може бути як довгим, так і коротким. Денім вривається у тренди і підійде жінкам із будь-якими фігурами. Просто підберіть варіант з огляду на свої форми. Джинсова сукня може бути приталеною, з паском, або ж оверсайз.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігуриДжинсова сукня на весну (фото: instagram.com/dressa.ua)

Сукня для ідеальної фігури

Якщо ви можете похвалитися струнким тілом, спробуйте приміряти приталені сукні. Вони будуть дуже модними цієї весни, важливо лише підібрати найбільш вигідний варіант, який зробить вас неперевершеною.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігури

Стильна сукня на весну (скриншот)

Міді

Довгі сукні чудово підійдуть як на кожен день, так і для особливих випадків. Міді гарно приховують "зайве", а якщо ж ви хочете показати ніжки - обирайте сукню з вирізом.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігуриДовга сукня на теплу погоду (фото: instagram.com/setstore.com.ua)

Квіткові мотиви

Звичайно ж, квітковий принт - хіт сезону. Обирайте легкі шифонові сукні з ніжними малюнками, вони чудово підійдуть для будь-якої фігури. Крім цього, не забувайте експериментувати з довжиною.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігуриМодна сукня (фото: instagram.com/dressa.ua)

Міні

Ну а для тих, кому не подобається ховати фігуру під максі-сукнею, підійде сміливе міні. Однак не варто обирати надто приателені сукні, придивіться до більш вільних варіантів, це врятує ваш образ від надмірної вульгарності.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігури

Міні-сукня на весну (скриншот)

Незвичайний крій

Якщо ж ви хочете сховати щось "зайве", придивіться до сукні з ширшим кроєм. На щастя, цієї весни вони будуть модними. Не варто "перетягувати" себе занадто тісним вбранням, віддайте перевагу легкості.

Ці сукні зроблять вас наймоднішою. Найкращі варіанти на весну для будь-якої фігуриЯка сукня в моді (фото: instagram.com/myata.shop.ua)

Нагадаємо, раніше ми називали найкращі ідеї манікюру на весну.

Крім цього, нещодавно стало відомо, як схуднути до літа без суворих обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Стиль життя
NEWS
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб