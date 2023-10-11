Sony випустила унікальні геймерські навушники InZone Buds (фото, відео)

Після випуску PlayStation 5, Sony презентувала свої останні бездротові навушники InZone Buds WF-G700, призначені спеціально для геймерів. Ця TWS-модель ідеально підлаштована під вуха користувача, гарантуючи, що ви почуєте кожен крок свого супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на корпорацію з виробництва професійної електроніки Sony .

Навушники сумісні з різними пристроями, включаючи смартфони, портативні ігрові консолі, PlayStation 5 та ПК. Вони можуть підключатися безпосередньо через Bluetooth LE Audio або за допомогою USB-C передавача, забезпечуючи затримку менше 30 мс.

Дизайн та посадка навушників докладно продумані для максимального комфорту під час тривалих ігрових сесій. В комплекті навушників ідуть чотири різних розмірів силіконових насадок.

Дизайн і форма навушників детально продумані, щоб забезпечити максимальний комфорт під час користування (фото: Sony)

Sony InZone Buds підтримують просторовий звук. Персоналізований аудіопрофіль для нього можна створити через додаток по фото вух користувача. Для більш точного налаштування враховується будова вушного каналу - навушники відтворюють тестові сигнали та через мікрофони аналізують заповнення простору звуком.

Будова вушного каналу враховується для точного налаштування (фото: Sony)

Вбудований мікрофон використовує алгоритм на основі глибокої нейронної мережі, що дозволяє придушувати зовнішні шуми та звуки.

Навушники оснащені 8,4-мм динаміками і аудіоархітектурою Dynamic Driver X - ту ж, що і в топових навушниках WF-1000XM5.

Без додаткового живлення InZone Buds WF-G700 забезпечують 12 годин автономної роботи, з можливістю досягнення 24 годин з урахуванням зарядки від футляра всього за 5 хвилин, що надає годину робочого часу.

Новинка доступна у чорному та білому кольорах за ціною 200 доларів (7 300 гривень) та виходить на ринок 31 жовтня.