Лучшие методы ухода за AirPods: как правильно чистить, чтобы наушники прослужили долго

Как правильно ухаживать за своими наушниками AirPods (фото: Pexels)

Apple AirPods - высокотехнологичные беспроводные наушники, требующие ухода. Их нужно регулярно чистить, тщательно удаляя загрязнения со всех труднодоступных мест.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac, посвященный новостям и слухам об Apple и ее продуктах.

Как почистить грязные AirPods Не мойте AirPods под водой

Не используйте острые или абразивные инструменты, материалы или чистящие средства

Не допускайте попадания воды или посторонних предметов на контакты Лучшие материалы и инструменты для чистки AirPods Протрите AirPods чистой тканью из микрофибры

При необходимости слегка смочите ткань пресной водой

Apple говорит, что можно использовать одну и ту же дезинфицирующую салфетку Clorox или 70-процентный изопропиловый/этиловый спирт для AirPods/AirPods Pro

Обязательно дайте им полностью высохнуть, прежде чем вставлять их в чехол для зарядки или в уши

Используйте зубочистку, чтобы аккуратно удалить разрывы и труднодоступные места - следите за тем, чтобы не задевать микрофоны или другие важные компоненты и не проходить через них Как очистить ушные вкладки AirPods Используйте чистую сухую ткань из микрофибры или ватный тампон для очистки снаружи

Чтобы тщательно их очистить, сильно потяните за ушные силиконовые вкладыши, чтобы снять

Вымойте их пресной водой (Apple советует не использовать мыло и другие чистящие средства)

Вытрите их чистой тканью

Вставьте их на место, пока не услышите щелчок (убедитесь, что овальная форма выровнена) Ушная вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac) Как очистить чехол для зарядки AirPods Pro Используйте сухую чистую ткань, чтобы протереть чехол для зарядки

При необходимости слегка смочите ткань изопропиловым спиртом или используйте салфетку Clorox

Не допускайте попадания жидкости и других предметов в зарядный порт/контакты