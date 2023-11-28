Лучшие методы ухода за AirPods: как правильно чистить, чтобы наушники прослужили долго
Как правильно ухаживать за своими наушниками AirPods (фото: Pexels)
Apple AirPods - высокотехнологичные беспроводные наушники, требующие ухода. Их нужно регулярно чистить, тщательно удаляя загрязнения со всех труднодоступных мест.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac, посвященный новостям и слухам об Apple и ее продуктах.
Как почистить грязные AirPods
- Не мойте AirPods под водой
- Не используйте острые или абразивные инструменты, материалы или чистящие средства
- Не допускайте попадания воды или посторонних предметов на контакты
Лучшие материалы и инструменты для чистки AirPods
- Протрите AirPods чистой тканью из микрофибры
- При необходимости слегка смочите ткань пресной водой
- Apple говорит, что можно использовать одну и ту же дезинфицирующую салфетку Clorox или 70-процентный изопропиловый/этиловый спирт для AirPods/AirPods Pro
- Обязательно дайте им полностью высохнуть, прежде чем вставлять их в чехол для зарядки или в уши
- Используйте зубочистку, чтобы аккуратно удалить разрывы и труднодоступные места - следите за тем, чтобы не задевать микрофоны или другие важные компоненты и не проходить через них
Как очистить ушные вкладки AirPods
- Используйте чистую сухую ткань из микрофибры или ватный тампон для очистки снаружи
- Чтобы тщательно их очистить, сильно потяните за ушные силиконовые вкладыши, чтобы снять
- Вымойте их пресной водой (Apple советует не использовать мыло и другие чистящие средства)
- Вытрите их чистой тканью
- Вставьте их на место, пока не услышите щелчок (убедитесь, что овальная форма выровнена)
Ушная вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac)
Как очистить чехол для зарядки AirPods Pro
- Используйте сухую чистую ткань, чтобы протереть чехол для зарядки
- При необходимости слегка смочите ткань изопропиловым спиртом или используйте салфетку Clorox
- Не допускайте попадания жидкости и других предметов в зарядный порт/контакты
Напомним, что Apple полностью обновляет AirPods и выпускает наушники 4 поколения.
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