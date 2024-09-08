UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращі з кращих. 5 культових бойовиків, які потрібно подивитися хоча б раз у житті

Круті бойовики на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, пориньте у світ пригод з культових бойовиків. Кінематограф налічує чимало дійсно класних та крутих картин, які варті вашої уваги.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 класичних бойовиків, які потрібно подивитися хоча б один раз у житті.

"Ворон"

Готичний супергеройський бойовик зібрав чимало позитивних відгуків. Сюжет навряд чи складно назвати класичним, а ось те, як головний герой перетворюється на розлюченого месника, від якого навряд чи вдасться втекти, вас точно вразить.

 

"Без обличчя"

А цей бойовик також став культовим. Історія про пересадку обличчя навряд чи залишить вас байдужими. Мало того, головні ролі зіграли Джон Траволта та Ніколас Кейдж, а фільми з ними буквально приречено на справжній екшн.

 

"Святі з Бундока"

Кримінальний бойовик з елементами трилера оцінять усі, хто любить чорний гумор, історію про бандитів і просто цікавий сюжет. Головні герої - брати, які вирішують стати вершниками справедливості та очистити своє місто від зла.

 

"Блейд"

Неперевершений бойовик, у якому не лише чудові сцени боротьби, а ще й цікаві персонажі. Нечисть проти добра, вампіри, монстри та інші істоти - ви будете дивитися кінострічку, затамувавши подих.

 

"Скеля"

Гостросюжетний бойовик із "золотим" складом акторів змусить багатьох пустити скупу сльозу ностальгії. На вас чекає неперевершений сюжет з Шонном Коннері, Ніколасом Кейджем та Едом Харрісом. І якщо ви ще не бачили цей фільм - обов'язково додайте його до списку для перегляду.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмыАкториФільми