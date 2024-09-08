RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лучшие из лучших. 5 культовых боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни

Крутые боевики на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы не знаете, что посмотреть сегодня вечером, окунитесь в мир приключений из культовых боевиков. Кинематограф насчитывает немало действительно классных и крутых картин, которые достойны вашего внимания.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 классических боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы один раз в жизни.

"Ворон"

Готический супергеройский боевик собрал немало положительных отзывов. Сюжет едва ли сложно назвать классическим, а вот то, как главный герой превращается в разъяренного мстителя, от которого едва ли удастся скрыться, вас точно поразит.

 

"Без лица"

А этот боевик тоже стал культовым. История о пересадке лица едва ли оставит вас равнодушными. Более того, главные роли сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж, а фильмы с ними буквально обречены на настоящий экшен.

 

"Святые из Бундока"

Криминальный боевик с элементами триллера оценят все, кто любит черный юмор, истории о бандитах и просто интересный сюжет. Главные герои - братья, которые решают стать вершителями справедливости и очистить свой город от зла.

 

"Блейд"

Непревзойденный боевик, в котором не только потрясающие сцены борьбы, а еще и интересные персонажи. Нечисть против добра, вампиры, монстры и другие существа - вы будете смотреть киноленту, затаив дыхание.

 

"Скала"

Остросюжетный боевик с "золотым" составом актеров заставит многих пустить скупую слезу ностальгии. Вас ждет непревзойденный сюжет с Шонном Коннери, Николасом Кейджем и Эдом Харрисом. И если вы еще не видели этот фильм - обязательно добавьте его в список для просмотра.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыАктерыФильмы