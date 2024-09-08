Лучшие из лучших. 5 культовых боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни

Если вы не знаете, что посмотреть сегодня вечером, окунитесь в мир приключений из культовых боевиков. Кинематограф насчитывает немало действительно классных и крутых картин, которые достойны вашего внимания.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 классических боевиков, которые нужно посмотреть хотя бы один раз в жизни.
Готический супергеройский боевик собрал немало положительных отзывов. Сюжет едва ли сложно назвать классическим, а вот то, как главный герой превращается в разъяренного мстителя, от которого едва ли удастся скрыться, вас точно поразит.
А этот боевик тоже стал культовым. История о пересадке лица едва ли оставит вас равнодушными. Более того, главные роли сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж, а фильмы с ними буквально обречены на настоящий экшен.
Криминальный боевик с элементами триллера оценят все, кто любит черный юмор, истории о бандитах и просто интересный сюжет. Главные герои - братья, которые решают стать вершителями справедливости и очистить свой город от зла.
Непревзойденный боевик, в котором не только потрясающие сцены борьбы, а еще и интересные персонажи. Нечисть против добра, вампиры, монстры и другие существа - вы будете смотреть киноленту, затаив дыхание.
Остросюжетный боевик с "золотым" составом актеров заставит многих пустить скупую слезу ностальгии. Вас ждет непревзойденный сюжет с Шонном Коннери, Николасом Кейджем и Эдом Харрисом. И если вы еще не видели этот фильм - обязательно добавьте его в список для просмотра.
К слову, ранее мы называли 5 сериалов о викингах, ведьмаках и преступниках.
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