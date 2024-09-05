Ніколи не здавайтеся. 5 фільмів про виживання, які варто подивитися, коли опускаються руки

Часом буває так, що зневіра і поганий настрій буквально змушують опустити руки і оголосити про свою поразку. Втім, не поспішайте відмовлятися від боротьби. Переведіть подих та надихніться історіями, в яких людина ніколи не здається, що і стає головним порятунком.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів про виживання та боротьбу за життя, які варто подивитися, коли зникає настрій.

"Еверест"

Стрічка розповість про альпіністів, які хочуть підкорити Еверест. І це дуже важко, адже не всі сміливці досягають вершини та повертаються додому живими. Але ви побачите, наскільки важливо не здаватися, навіть коли здається, що шансів на порятунок вже немає.

"Легенда Г'ю Гласса"

Фільм вже встиг стати культовим. І якщо ви ще не бачили, як головний герой (якого зіграв Леонардо Ді Капріо) долає безліч перешкод та виживає навіть в тих ситуаціях, які здаються вбивчими, стрічка варта вашої уваги.

"127 годин"

А цей фільм - про альпініста, який застряг та провів у пастці 5 днів. Коли людина розуміє, що ніхто її не врятує, вона опиняється перед вибором - здатися та померти або ж зібратися та почати боротися за шанс зберегти своє життя. І ця історія, яку засновано на реальних подіях, доводить, що завжди треба обирати другий варіант.

"Мілина"

У цій стрічці ви побачите, як смілива серфінгістка потрапляє в смертельну пастку. Акули, вода та жодної людини, яка могла б її врятувати. Фільм триматиме вас в напрузі до самого кінця. І вам варто його подивитися аби зрозуміти, що вихід є завжди.

"Вигнанець" (Ізгой)

Легендарна кінокартина з Томом Генксом розповість про чоловіка, який опинився на безлюдному острові. Часом здається, що головний герой божеволіє та вже ніколи не врятується. Але фінал вас вразить.