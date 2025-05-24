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Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2025: кто получил "Золотую пальмовую ветвь"

Суббота 24 мая 2025 22:54
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Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2025: кто получил "Золотую пальмовую ветвь" Объявлены победители Каннского кинофестиваля 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

78-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 13 по 24 мая, завершился торжественной церемонией награждения. Жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош объявило победителей самой престижной кинопремии.

Кому досталась "Золотая пальмовая ветвь" и какие фильмы были признаны лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Festival de Cannes.

Каннский кинофестиваль 2025: кто получил "Золотую пальмовую ветвь"

Лауреатом стала лента "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи.

Фильм исследует темы свободы, справедливости и природы человека в непростых условиях ограничений.

В центре сюжета - тяжелая моральная дилемма, которая встает перед героями.

Мужчина Эгбаль вместе с беременной женой и дочерью едет по дороге и вдруг сбивает собаку. Его автомобиль оказывается поврежденным, поэтому он вынужден остановиться и обратиться за помощью.

Одним из работников оказывается его бывший узник по имени Вахид. Он узнает офицера, который жестко пытал его и разрушил жизнь, и похищает его.


Известно, что сам режиссер ленты испытал немалые страдания из-за жестокого режима Ирана. В 2010 году ему запретили снимать фильмы и выезжать из страны, а три года назад посадили в тюрьму за политические взгляды.

Все победители Каннского кинофестиваля 2025 года

Золотая пальмовая ветвь:

"Это был просто несчастный случай", Джафар Панахи.

Приз жюри:

"Сират" Оливера Лаксе.


"Звук падения" Маши Шилински.


Лучший режиссер:

Клебер Мендонка Фильо за фильм "Тайный агент".


Гран-при:

"Сентиментальная ценность", Йоахим Триер.


Лучший актер:

Вагнер Моура за фильм "Тайный агент".

Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2025: кто получил &quot;Золотую пальмовую ветвь&quot;Вагнер Моура (скриншот)

Лучшая женская роль:

Надя Меллити в фильме "Младшая сестра".


Лучший сценарий:

Жан-Пьер и Люк Дарденны за картину "Молодые матери".


Специальный приз жюри:

"Воскресение" режиссера Би Гана.


"Золотая камера" за лучший дебют:

Хасан Хади за фильм "Торт для президента".

Лучший короткометражный фильм:

"Я рад, что ты умер" режиссера Тауфика Бархома.


Специальная награда за короткометражный фильм:

"Али", Аднан Аль Раджив.

Интересно, что это впервые в истории Каннского кинофестиваля участие в конкурсе принимал фильм иракского режиссера. Это была его дебютная работа.

Также отметим, что в начале кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" за свои достижения получил легендарный актер Роберт Де Ниро.

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