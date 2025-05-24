Лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2025: кто получил "Золотую пальмовую ветвь"
78-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 13 по 24 мая, завершился торжественной церемонией награждения. Жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош объявило победителей самой престижной кинопремии.
Кому досталась "Золотая пальмовая ветвь" и какие фильмы были признаны лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Festival de Cannes.
Каннский кинофестиваль 2025: кто получил "Золотую пальмовую ветвь"
Лауреатом стала лента "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи.
Фильм исследует темы свободы, справедливости и природы человека в непростых условиях ограничений.
В центре сюжета - тяжелая моральная дилемма, которая встает перед героями.
Мужчина Эгбаль вместе с беременной женой и дочерью едет по дороге и вдруг сбивает собаку. Его автомобиль оказывается поврежденным, поэтому он вынужден остановиться и обратиться за помощью.
Одним из работников оказывается его бывший узник по имени Вахид. Он узнает офицера, который жестко пытал его и разрушил жизнь, и похищает его.
Известно, что сам режиссер ленты испытал немалые страдания из-за жестокого режима Ирана. В 2010 году ему запретили снимать фильмы и выезжать из страны, а три года назад посадили в тюрьму за политические взгляды.
Все победители Каннского кинофестиваля 2025 года
Золотая пальмовая ветвь:
"Это был просто несчастный случай", Джафар Панахи.
Приз жюри:
"Сират" Оливера Лаксе.
"Звук падения" Маши Шилински.
Лучший режиссер:
Клебер Мендонка Фильо за фильм "Тайный агент".
Гран-при:
"Сентиментальная ценность", Йоахим Триер.
Лучший актер:
Вагнер Моура за фильм "Тайный агент".
Вагнер Моура (скриншот)
Лучшая женская роль:
Надя Меллити в фильме "Младшая сестра".
Лучший сценарий:
Жан-Пьер и Люк Дарденны за картину "Молодые матери".
Специальный приз жюри:
"Воскресение" режиссера Би Гана.
"Золотая камера" за лучший дебют:
Хасан Хади за фильм "Торт для президента".
Лучший короткометражный фильм:
"Я рад, что ты умер" режиссера Тауфика Бархома.
Специальная награда за короткометражный фильм:
"Али", Аднан Аль Раджив.
Интересно, что это впервые в истории Каннского кинофестиваля участие в конкурсе принимал фильм иракского режиссера. Это была его дебютная работа.
Также отметим, что в начале кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" за свои достижения получил легендарный актер Роберт Де Ниро.
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