UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращі дні. Коли потрібно пекти паски і фарбувати яйця на Великдень

Коли найкраще пекти паску та фарбувати яйця (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

16 квітня православні християни святкуватимуть Великдень. Головними великодніми стравами вважаються паска та крашанки, для приготування яких слід обрати певні дні.

Коли краще пекти паски та фарбувати яйця - читайте нижче у матеріалі Styler.

Коли пекти паску

Згідно з церковними канонами, паску печуть у дні Страсного тижня - Чистий четвер (13 квітня) або у Велику суботу (15 квітня).

Зокрема, у деяких регіонах України паски печуть у Страсну п'ятницю, але лише у першій половині дня, до винесення Плащаниці. Це полотно, в яке було обернуто тіло Ісуса Христа під час поховання. Плащаницю під час церковного богослужіння виносять з вівтаря о третій годині дня та встановлюють у центрі храму.

Також часто господині печуть паски у Чистий четвер. Перед цим рано-вранці змивають із себе гріхи водою і прибирають оселю.

Важливо, що у Страсну п'ятницю пекти паски категорично не можна. Все тому, що це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. За традицією, у цей день дотримуються найсуворішого посту.

До того ж випікати паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками - не можна сваритися і кричати біля тіста.

Для випікання пасок зараз є різноманітні форми: керамічні, металеві, силіконові та одноразові паперові.

Коли фарбувати яйця

Зазвичай великодні яйця фарбують того ж дня, коли і печуть паски - у Чистий четвер. Разом із паскою у яйця несуть освячувати до церкви.

Найчастіше яйця фарбують у коричнево-червоний колір. Все через легенду про Марію Магдалину. Коли вона після Воскресіння Христа розповіла про це імператору Тиберію, то він не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". У цю секунду яйце, що тримала Марія, почервоніло.

Зараз є дуже багато натуральних барвників, наприклад, лушпиння цибулі, яке абсолютно не шкодить здоров'ю.

Раніше ми повідомляли, у скільки обійдеться великодній кошик у 2023 році.

Також ми писали про 6 способів пофарбувати яйця на Великдень натуральними барвниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяПасха