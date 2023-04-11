Найкращі дні. Коли потрібно пекти паски і фарбувати яйця на Великдень

Коли пекти паску

Згідно з церковними канонами, паску печуть у дні Страсного тижня - Чистий четвер (13 квітня) або у Велику суботу (15 квітня).

Зокрема, у деяких регіонах України паски печуть у Страсну п'ятницю, але лише у першій половині дня, до винесення Плащаниці. Це полотно, в яке було обернуто тіло Ісуса Христа під час поховання. Плащаницю під час церковного богослужіння виносять з вівтаря о третій годині дня та встановлюють у центрі храму.

Також часто господині печуть паски у Чистий четвер. Перед цим рано-вранці змивають із себе гріхи водою і прибирають оселю.

Важливо, що у Страсну п'ятницю пекти паски категорично не можна. Все тому, що це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. За традицією, у цей день дотримуються найсуворішого посту.

До того ж випікати паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками - не можна сваритися і кричати біля тіста.

Для випікання пасок зараз є різноманітні форми: керамічні, металеві, силіконові та одноразові паперові.

Коли фарбувати яйця

Зазвичай великодні яйця фарбують того ж дня, коли і печуть паски - у Чистий четвер. Разом із паскою у яйця несуть освячувати до церкви.

Найчастіше яйця фарбують у коричнево-червоний колір. Все через легенду про Марію Магдалину. Коли вона після Воскресіння Христа розповіла про це імператору Тиберію, то він не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". У цю секунду яйце, що тримала Марія, почервоніло.

Зараз є дуже багато натуральних барвників, наприклад, лушпиння цибулі, яке абсолютно не шкодить здоров'ю.