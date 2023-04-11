Тримайте 6 способів пофарбувати яйця на Великдень натуральними барвниками

В Україні наближається світле свято Великодня. Один з його атрибутів – це фарбовані яйця. Ви можете пофарбувати їх вдома з продуктів, які є під рукою.

У матеріалі Styler читайте, як пофарбувати яйця у всі кольори веселки, не купуючи магазинних барвників.

Головний секрет перед фарбуванням яєць

Головний секрет інтенсивного та рівномірного кольору – яйця потрібно знежирити. Для цього їх безпосередньо перед фарбуванням протріть їх оцтом, спиртом або горілкою.

Як отримати червоний колір яєць

Вижміть сік зі свіжих буряків і замочіть у ньому попередньо зварені яйця щонайменше три години. Якщо вам більше подобається модний нині брудно-рожевий колір, то замочіть яйця у червоному вині. А якщо ви хочете отримати майже чорний колір, то покладіть вимиті яйця у відповідну ємність і залийте червоним вином. Вино має повністю покривати яйця. Потім поставте каструлю на плиту і варіть яйця після закипання протягом 10 хвилин. Цей спосіб хороший тим, що дає більш насичений колір і пігмент краще вбирається в яєчну шкаралупу.

Як отримати помаранчевий колір яєць

Немає нічого простіше надати яйцям золотистий колір, просто зваріть їх у лушпинні цибулі. Більш насиченим вийде колір яєць із темною шкаралупою, а для мармурового ефекту підійдуть білі яйця.

Яскраво-жовті великодні яйця легко одержати за допомогою куркуми. Потрібно додати в літр води всього три столові ложки змеленої на порошок спеції та зварити в цьому розчині яйця.

Якщо ви хочете пофарбувати яйця в зелений колір, зваріть дуже міцний відвар із замороженого шпинату, свіжої кропиви, петрушки або іншої зелені. Дайте йому настоятися ніч, а потім залиште в ньому варені яйця на три години.

Спробуйте й блакитний колір! Для цього наріжте червонокачанну капусту в каструлю, залийте невеликою кількістю води й кип'ятіть на повільному вогні до 45 хвилин. Дайте відвару охолонути, потім влийте у відвар 4-5 столових ложок оцту і покладіть туди на 30 хвилин заздалегідь зварені яйця.