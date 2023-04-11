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Великодній кошик-2023: як змінилися ціни на продукти

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 13:25
Великодній кошик-2023: як змінилися ціни на продукти Фото: великодній кошик подорожчав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Цьогоріч вартість великоднього кошика в Україні складає 797 гривень. Це на 29,5% більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).

"Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більш ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року та пов’язана зі скороченням поголів'я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно - один із ключових інгредієнтів паски, який враховано в її вартість", - сказала Наталія Герасименко, експертка BRDO.

За даними BRDO, яйця подорожчали на 134,7% до 70 гривень за десяток, буженина 29,9% до 445,3 гривень за "штуку", паска - на 26,1% до 165,5 гривень за штуку, горілка на 4,3% до 116,3 гривень за пляшку.

Вартість паски на інфографіці відображає витрати на її приготування вдома з таких інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, яйця, цукор.

Великодній кошик-2023: як змінилися ціни на продукти

Відзначимо, дані BRDO щодо зміни цін на продукти відрізняються від інформації Держстату. За даними статистичного відомства, продукти в Україні за останній рік (березень до березня) подорожчали на 26,5%.

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