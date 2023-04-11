Найкращі дні. Коли потрібно пекти паски і фарбувати яйця на Великдень
16 квітня православні християни святкуватимуть Великдень. Головними великодніми стравами вважаються паска та крашанки, для приготування яких слід обрати певні дні.
Коли краще пекти паски та фарбувати яйця - читайте нижче у матеріалі Styler.
Коли пекти паску
Згідно з церковними канонами, паску печуть у дні Страсного тижня - Чистий четвер (13 квітня) або у Велику суботу (15 квітня).
Зокрема, у деяких регіонах України паски печуть у Страсну п'ятницю, але лише у першій половині дня, до винесення Плащаниці. Це полотно, в яке було обернуто тіло Ісуса Христа під час поховання. Плащаницю під час церковного богослужіння виносять з вівтаря о третій годині дня та встановлюють у центрі храму.
Також часто господині печуть паски у Чистий четвер. Перед цим рано-вранці змивають із себе гріхи водою і прибирають оселю.
Важливо, що у Страсну п'ятницю пекти паски категорично не можна. Все тому, що це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. За традицією, у цей день дотримуються найсуворішого посту.
До того ж випікати паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками - не можна сваритися і кричати біля тіста.
Для випікання пасок зараз є різноманітні форми: керамічні, металеві, силіконові та одноразові паперові.
Коли фарбувати яйця
Зазвичай великодні яйця фарбують того ж дня, коли і печуть паски - у Чистий четвер. Разом із паскою у яйця несуть освячувати до церкви.
Найчастіше яйця фарбують у коричнево-червоний колір. Все через легенду про Марію Магдалину. Коли вона після Воскресіння Христа розповіла про це імператору Тиберію, то він не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". У цю секунду яйце, що тримала Марія, почервоніло.
Зараз є дуже багато натуральних барвників, наприклад, лушпиння цибулі, яке абсолютно не шкодить здоров'ю.
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