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Лучшие дни. Когда нужно печь паски и красить яйца на Пасху

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Вторник 11 апреля 2023 21:33
Лучшие дни. Когда нужно печь паски и красить яйца на Пасху Когда лучше печь паски и красить яйца (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

16 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Главными пасхальными блюдами считаются паска и пасхальные яйца, для приготовления которых следует выбрать определенные дни.

Когда лучше печь паску и красить яйца - читайте ниже в материале Styler.

Когда печь паску

Согласно церковным канонам, паски пекут в дни Страстной недели - Чистый четверг (13 апреля) или в Великую субботу (15 апреля).

В частности, в некоторых регионах Украины паски пекут в Страстную пятницу, но только в первой половине дня до вынесения Плащаницы. Это полотно, в которое было обращено тело Иисуса Христа во время захоронения. Плащаницу во время церковного богослужения выносят с алтаря в три часа дня и устанавливают в центре храма.

Также часто хозяйки пекут паски в Чистый четверг. Перед этим рано утром смывают с себя грехи водой и убирают дом.

Важно, что в Страстную пятницу печь пасхи категорически нельзя. Все потому, что это день, когда был распят Иисус Христос. По традиции, в этот день соблюдают самый строгий пост.

К тому же выпекать куличи нужно с искренней молитвой и чистыми мыслями - нельзя ссориться и кричать возле теста.

Для выпекания паски сейчас есть различные формы: керамические, металлические, силиконовые и одноразовые бумажные.

Когда красить яйца

Обычно пасхальные яйца красят в тот же день, когда и пекут паски - в Чистый четверг. Вместе с пасхой яйца несут освящать в церковь.

Чаще яйца окрашивают в коричнево-красный цвет. Все из-за легенды о Марии Магдалине. Когда она после Воскресения Христа рассказала об этом императору Тиберию, он не поверил и сказал: "Это невозможно, так же как невозможно белому яйцу стать красным". В эту секунду яйцо, которое держала Мария, покраснело.

Сейчас есть очень много натуральных красителей, например луковая шелуха, которая абсолютно не вредит здоровью.

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