Найкраща страва у спеку. Як приготувати "холодний борщ" за рецептом зіркового кухаря (відео)

Холодник або "холодний борщ" українці здавна готували влітку, тому що він чудово рятує від спеки. Є два основні варіанти цієї страви - з додаванням буряка або ж з огірками.
Рецептом цієї страви поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.
"Що ви готуєте в спеку? Я обожнюю холодник, який ще називають "холодним борщем". Українці традиційно готували його влітку, додавали навіть перетерті ягоди та фруктами, і, звісно, холодні страви були на домашньому кислому молоці", - розповідає кухар.
Інгредієнти на 2 порції:
Варені яйця розділіть на жовток і білок. Жовтки перетріть з сіллю та гірчицею. Листя щавлю перебийте з кефіром до однорідної консистенції, додайте до жовтків, перемішайте і доведіть до смаку.
Дрібно наріжте білок, огірки, редис, відварену картоплю і зелень. Все додайте у суміш із кефіром. Посоліть й за бажанням поперчіть. Перевірте чи достатньо смачно, чи подобається вам густина.
Поставте у холодильник на 30 хв, і можна куштувати.
"І ще декілька порад від мене. Роль лимона тут виконує щавель. Можна його замінити на іншу зелень - шпинат або дати більше кропу та петрушки, але в такому випадку вам потрібно буде додати ще сік лимона. А замість відвареної картоплі можна дати смажену", - каже Ярославський.
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