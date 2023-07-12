Лучшее блюдо в жару. Как приготовить "холодный борщ" по рецепту звездного повара (видео)

"Холодный борщ" с огурцами

"Что вы готовите в жару? Я обожаю "холодник", который еще называют "холодным борщом". Украинцы традиционно готовили его летом, добавляли даже перетертые ягоды и фруктами, и, конечно, холодные блюда были на домашнем простокваше", - рассказывает повар.

Ингредиенты на 2 порции:

350 мл кефира 1% жирности

2 яйца

25 г горчицы

80 г огурца

60 г редиса

80 г картофеля отварного

150 г листьев щавеля

зелень петрушки, лука, укропа

соль

Как приготовить

Вареные яйца разделите на желток и белок. Желтки перетрите с солью и горчицей. Листья щавеля перебейте с кефиром до однородной консистенции, добавьте к желткам и перемешайте.

Мелко нарежьте белок, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Все добавьте в смесь с кефиром. Посолите и по желанию поперчите. Проверьте достаточно ли вкусно, нравится ли вам густота.

Поставьте в холодильник на 30 минут, и можно пробовать.

"И еще несколько советов от меня. Роль лимона здесь выполняет щавель. Можно его заменить другой зеленью - шпинатом или дать больше укропа и петрушки, но в таком случае вам нужно будет добавить еще сок лимона. А вместо отварного картофеля можно дать жареный", - говорит Ярославский.