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Лучшее блюдо в жару. Как приготовить "холодный борщ" по рецепту звездного повара (видео)

Как приготовить "холодный борщ" (коллаж: Styler)
Автор: Styler

"Холодный борщ" украинцы издавна готовили летом, потому что он прекрасно спасает от жары. Есть два основных варианта этого блюда - с добавлением свеклы или же с огурцами.

Рецептом этого блюда поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

"Холодный борщ" с огурцами

"Что вы готовите в жару? Я обожаю "холодник", который еще называют "холодным борщом". Украинцы традиционно готовили его летом, добавляли даже перетертые ягоды и фруктами, и, конечно, холодные блюда были на домашнем простокваше", - рассказывает повар.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 350 мл кефира 1% жирности
  • 2 яйца
  • 25 г горчицы
  • 80 г огурца
  • 60 г редиса
  • 80 г картофеля отварного
  • 150 г листьев щавеля
  • зелень петрушки, лука, укропа
  • соль

Как приготовить

Вареные яйца разделите на желток и белок. Желтки перетрите с солью и горчицей. Листья щавеля перебейте с кефиром до однородной консистенции, добавьте к желткам и перемешайте.

Мелко нарежьте белок, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Все добавьте в смесь с кефиром. Посолите и по желанию поперчите. Проверьте достаточно ли вкусно, нравится ли вам густота.

Поставьте в холодильник на 30 минут, и можно пробовать.

"И еще несколько советов от меня. Роль лимона здесь выполняет щавель. Можно его заменить другой зеленью - шпинатом или дать больше укропа и петрушки, но в таком случае вам нужно будет добавить еще сок лимона. А вместо отварного картофеля можно дать жареный", - говорит Ярославский.

Раньше мы делились рецептом вкуснейшей закуски из кабачка.

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