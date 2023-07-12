Найкраща страва у спеку. Як приготувати "холодний борщ" за рецептом зіркового кухаря (відео)

Холодник або "холодний борщ" українці здавна готували влітку, тому що він чудово рятує від спеки. Є два основні варіанти цієї страви - з додаванням буряка або ж з огірками.

"Холодний борщ" або холодник з огірками

"Що ви готуєте в спеку? Я обожнюю холодник, який ще називають "холодним борщем". Українці традиційно готували його влітку, додавали навіть перетерті ягоди та фруктами, і, звісно, холодні страви були на домашньому кислому молоці", - розповідає кухар.

Інгредієнти на 2 порції:

350 мл кефіру 1% жирності

2 яйця

25 г гірчиці

80 г огірка

60 г редису

80 г картоплі відвареної

150 г листя щавлю

зелень петрушки, цибулі, кропу

cіль

Як приготувати

Варені яйця розділіть на жовток і білок. Жовтки перетріть з сіллю та гірчицею. Листя щавлю перебийте з кефіром до однорідної консистенції, додайте до жовтків, перемішайте і доведіть до смаку.

Дрібно наріжте білок, огірки, редис, відварену картоплю і зелень. Все додайте у суміш із кефіром. Посоліть й за бажанням поперчіть. Перевірте чи достатньо смачно, чи подобається вам густина.

Поставте у холодильник на 30 хв, і можна куштувати.

"І ще декілька порад від мене. Роль лимона тут виконує щавель. Можна його замінити на іншу зелень - шпинат або дати більше кропу та петрушки, але в такому випадку вам потрібно буде додати ще сік лимона. А замість відвареної картоплі можна дати смажену", - каже Ярославський.