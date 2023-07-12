Лучшее блюдо в жару. Как приготовить "холодный борщ" по рецепту звездного повара (видео)
"Холодный борщ" украинцы издавна готовили летом, потому что он прекрасно спасает от жары. Есть два основных варианта этого блюда - с добавлением свеклы или же с огурцами.
Рецептом этого блюда поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.
"Холодный борщ" с огурцами
"Что вы готовите в жару? Я обожаю "холодник", который еще называют "холодным борщом". Украинцы традиционно готовили его летом, добавляли даже перетертые ягоды и фруктами, и, конечно, холодные блюда были на домашнем простокваше", - рассказывает повар.
Ингредиенты на 2 порции:
- 350 мл кефира 1% жирности
- 2 яйца
- 25 г горчицы
- 80 г огурца
- 60 г редиса
- 80 г картофеля отварного
- 150 г листьев щавеля
- зелень петрушки, лука, укропа
- соль
Как приготовить
Вареные яйца разделите на желток и белок. Желтки перетрите с солью и горчицей. Листья щавеля перебейте с кефиром до однородной консистенции, добавьте к желткам и перемешайте.
Мелко нарежьте белок, огурцы, редис, отварной картофель и зелень. Все добавьте в смесь с кефиром. Посолите и по желанию поперчите. Проверьте достаточно ли вкусно, нравится ли вам густота.
Поставьте в холодильник на 30 минут, и можно пробовать.
"И еще несколько советов от меня. Роль лимона здесь выполняет щавель. Можно его заменить другой зеленью - шпинатом или дать больше укропа и петрушки, но в таком случае вам нужно будет добавить еще сок лимона. А вместо отварного картофеля можно дать жареный", - говорит Ярославский.
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