Найкраща настоянка волоського горіха за дідусевим рецептом зцілить вас від багатьох хвороб

Настоянка з волоського горіха з давніх-давен відома своїми цілющими властивостями, а червень-липень ідеальний час для збору зелених плодів.
Як зробити горіхову настоянку та для чого вона потрібна, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Волоський горіх - це перш за все джерело дубильних речовин, які мають сильну в'яжучу дію, тобто звужують кровоносні судини. Крім того, гіркі рослинні речовини і ефірні масла, що містяться в ньому, стимулюють секрецію шлункового соку, що благотворно впливає на регуляцію травної системи.
Цей здоровий напій також багатий елаговою кислотою, сильним антиоксидантом із протизапальними властивостями.
Настоянка волоського горіха є джерелом рослинних стеринів, які знижують рівень холестерину в крові та перешкоджають утворенню атеросклеротичних бляшок в артеріях.
Тому вживання горіхів може знизити ризик розвитку атеросклерозу та інфаркту. Однак слід пам'ятати, що найважливішою профілактикою цих захворювань є збалансоване харчування, помірна фізична активність і підтримка належної маси тіла.
Альфа-ліноленова кислота (ALA), що міститься в зелених волоських горіхах, знижує артеріальний тиск і заспокоює запалення в організмі.
Завдяки своїм оздоровчим властивостям арахіс рекомендується вживати при різних захворюваннях, в тому числі:
Фітотерапевти зазначають, що горіхівка є лікарським засобом і її слід вживати лише при перерахованих вище захворюваннях, а не у цілях профілактики.
Настоянка містить спирт, який негативно впливає на організм, тому не можна перевищувати встановлену терапевтичну дозу, яка становить максимум 20-40 крапель на добу.
Незважаючи на корисні властивості горіхів горіхів, не всі можуть сміливо використовувати цей лікувальний продукт.
Уникати настоянки волоського горіха слід в першу чергу вагітним і годуючим жінкам, дітям і підліткам, а також людям з: діабетом, виразою шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальним рефлюксом, непереносимістю алкоголю, алергією на волоський горіх.
При появі тривожних симптомів після вживання волоських горіхів необхідно негайно припинити лікування і звернутися до лікаря.
Зелені волоські горіхи слід збирати в червні та липні, оскільки вони повинні бути досить м’якими, щоб їх було легко розрізати. Варто пам'ятати про рукавички, тому що незрілі горіхи сильно бруднять руки, а плями важко відіпрати.
Для настоянки волоського горіха знадобиться 3 інгредієнта:
Як приготувати настоянку волоського горіха?
Волоські горіхи помийте і ретельно обсушіть паперовим рушником. Горіхи поріжте на четвертинки і покладіть в стерилізовану 3-літрову банку.
Засипте горіхи цукром, закрийте банку і залиште в темному місці на 2 тижні.
Після закінчення цього часу додайте горілку або спирт з водою, закрийте і залиште в темному місці на 4-6 тижнів.
Готову настоянку процідіть через сито або марлю і перелийте в скляну пляшку з кришкою.
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