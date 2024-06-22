RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лучшая настойка грецкого ореха по дедушкиному рецепту исцелит вас от многих болезней

Целебная настойка из грецкого ореха поможет здоровью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Настойка из грецкого ореха издревле известна своими целебными свойствами, а июнь-июль идеальное время для сбора зеленых плодов.

Как сделать ореховую настойку и зачем она нужна, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Зачем нужна ореховая настойка?

Грецкий орех - это прежде всего источник дубильных веществ, обладающих сильным вяжущим действием, т.е. сужающими кровеносные сосуды. Кроме того, содержащиеся в нем горькие растительные вещества и эфирные масла стимулируют секрецию желудочного сока, что благотворно влияет на регуляцию пищеварительной системы.

Этот здоровый напиток также богат элаговой кислотой, сильным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами.

Настойка грецкого ореха является источником растительных стеринов, снижающих уровень холестерина в крови и препятствующих образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

Поэтому употребление орехов может снизить риск развития атеросклероза и инфаркта. Однако следует помнить, что важнейшей профилактикой этих заболеваний является сбалансированное питание, умеренная физическая активность и поддержание должной массы тела.

Альфа-линоленовая кислота (ALA), содержащаяся в зеленых грецких орехах, снижает артериальное давление и успокаивает воспаление в организме.

Благодаря своим оздоровительным свойствам арахис рекомендуется употреблять при различных заболеваниях, в том числе:

  • плохое пищеварение,
  • тошнота и рвота,
  • изжога,
  • диарея,
  • пищевое отравление,
  • паразитарное поражение пищеварительной системы,
  • гиперхолестеринемия.

Фитотерапевты отмечают, что ореховка является лекарственным средством и следует употреблять только при вышеперечисленных заболеваниях, а не в целях профилактики.

Настойка содержит спирт, который оказывает негативное влияние на организм, поэтому нельзя превышать установленную терапевтическую дозу, которая составляет максимум 20-40 капель в сутки.

Противопоказания к применению настойки грецкого ореха

Несмотря на полезные свойства орехов, не все могут смело использовать этот лечебный продукт.

Избегать настойки грецкого ореха следует в первую очередь беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, а также людям с диабетом, выражением желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальным рефлюксом, непереносимостью алкоголя, аллергией на грецкий орех.

При появлении тревожных симптомов после употребления грецких орехов необходимо немедленно прекратить лечение и обратиться к врачу.

Как приготовить настойку

Зеленые грецкие орехи следует собирать в июне и июле, поскольку они должны быть достаточно мягкими, чтобы их было легко разрезать. Следует помнить о перчатках, потому что незрелые орехи сильно пачкают руки, а пятна трудно отстирать.

Собирать орехи нужно в июне или июле (Скриншот)

Для настойки грецкого ореха понадобится 3 ингредиента:

  • 20 зеленых грецких орехов,
  • 1 л водки или 500 мл спирта смешать с 500 мл холодной воды,
  • 180 г сахара.

Как приготовить настойку грецкого ореха?

Грецкие орехи помойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Орехи порежьте на четвертинки и положите в стерилизованную 3-литровую банку.

Засыпьте орехи сахаром, закройте банку и оставьте в черном месте на 2 недели.

По истечении этого времени добавьте водку или спирт с водой, закройте и оставьте в темном месте на 4-6 недель.

Готовую настойку процедите через сито или марлю и перелейте в стеклянную бутылку с крышкой.

Напомним, что диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть для долголетия.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровье