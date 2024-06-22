Лучшая настойка грецкого ореха по дедушкиному рецепту исцелит вас от многих болезней

Зачем нужна ореховая настойка?

Грецкий орех - это прежде всего источник дубильных веществ, обладающих сильным вяжущим действием, т.е. сужающими кровеносные сосуды. Кроме того, содержащиеся в нем горькие растительные вещества и эфирные масла стимулируют секрецию желудочного сока, что благотворно влияет на регуляцию пищеварительной системы.

Этот здоровый напиток также богат элаговой кислотой, сильным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами.

Настойка грецкого ореха является источником растительных стеринов, снижающих уровень холестерина в крови и препятствующих образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

Поэтому употребление орехов может снизить риск развития атеросклероза и инфаркта. Однако следует помнить, что важнейшей профилактикой этих заболеваний является сбалансированное питание, умеренная физическая активность и поддержание должной массы тела.

Альфа-линоленовая кислота (ALA), содержащаяся в зеленых грецких орехах, снижает артериальное давление и успокаивает воспаление в организме.

Благодаря своим оздоровительным свойствам арахис рекомендуется употреблять при различных заболеваниях, в том числе:

плохое пищеварение,

тошнота и рвота,

изжога,

диарея,

пищевое отравление,

паразитарное поражение пищеварительной системы,

гиперхолестеринемия.

Фитотерапевты отмечают, что ореховка является лекарственным средством и следует употреблять только при вышеперечисленных заболеваниях, а не в целях профилактики.

Настойка содержит спирт, который оказывает негативное влияние на организм, поэтому нельзя превышать установленную терапевтическую дозу, которая составляет максимум 20-40 капель в сутки.

Противопоказания к применению настойки грецкого ореха

Несмотря на полезные свойства орехов, не все могут смело использовать этот лечебный продукт.

Избегать настойки грецкого ореха следует в первую очередь беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, а также людям с диабетом, выражением желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальным рефлюксом, непереносимостью алкоголя, аллергией на грецкий орех.

При появлении тревожных симптомов после употребления грецких орехов необходимо немедленно прекратить лечение и обратиться к врачу.

Как приготовить настойку

Зеленые грецкие орехи следует собирать в июне и июле, поскольку они должны быть достаточно мягкими, чтобы их было легко разрезать. Следует помнить о перчатках, потому что незрелые орехи сильно пачкают руки, а пятна трудно отстирать.

Собирать орехи нужно в июне или июле (Скриншот)

Для настойки грецкого ореха понадобится 3 ингредиента:

20 зеленых грецких орехов,

1 л водки или 500 мл спирта смешать с 500 мл холодной воды,

180 г сахара.

Как приготовить настойку грецкого ореха?

Грецкие орехи помойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Орехи порежьте на четвертинки и положите в стерилизованную 3-литровую банку.

Засыпьте орехи сахаром, закройте банку и оставьте в черном месте на 2 недели.

По истечении этого времени добавьте водку или спирт с водой, закройте и оставьте в темном месте на 4-6 недель.

Готовую настойку процедите через сито или марлю и перелейте в стеклянную бутылку с крышкой.