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Найкраща консервація на зиму. Господиня поділилась рецептом дуже смачної аджики із кабачків

Як приготувати аджику із кабачків (скриншот із відео)
Автор: Styler

Аджика з кабачків чудово смакує із м'ясом - вона в міру гостра й дуже ніжна. І безумовною її перевагою є те, що вона дуже доступна за ціною й легка у приготуванні.

Рецептом поділились на You Tube каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти для консервації

  • кабачки - 1 кг
  • перець солодкий - 250 г
  • помідори - 500 г
  • морква - 200 г
  • гострий перець - 1-2 шт.
  • часник - 50 г
  • томатна паста - 4 ст. л.
  • олія - 60 мл
  • сіль - 30 г
  • цукор - 60 г
  • оцет 9% - 40 мл

Як приготувати

Усі овочі помийте й наріжте невеличкими шматками, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Якщо кабачки молоді, то шкірку можна не знімати. Перець потрібно обов'язково очистити від насіння.

У м'ясорубці перемеліть усі овочі, окрім часнику. Перекладіть цю масу у сковорідку або каструлю із жароміцним дном. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте протягом 20 хв, періодично помішуючи.

Після цього додайте цукор, сіль, олію і томатну пасту, все перемішайте і залишіть тушкуватися ще на 10 хв.

Потім додайте у каструлю розчавлений часник, перемішайте і тримайте на вогні ще 5-7 хв. Тоді влийте оцет, перемішайте й доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

Перекладіть аджику у стерилізовані банки та закрийте їх стерилізованими кришками. 

 

Раніше ми розповідали про те, як із кабачків приготувати дуже смачну намазку на хліб.

Читайте також про те, як заквасити помідори, щоб вони стояли до весни і не розм'якли.

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