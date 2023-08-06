Найкраща консервація на зиму. Господиня поділилась рецептом дуже смачної аджики із кабачків

Інгредієнти для консервації

кабачки - 1 кг

перець солодкий - 250 г

помідори - 500 г

морква - 200 г

гострий перець - 1-2 шт.

часник - 50 г

томатна паста - 4 ст. л.

олія - 60 мл

сіль - 30 г

цукор - 60 г

оцет 9% - 40 мл

Як приготувати

Усі овочі помийте й наріжте невеличкими шматками, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Якщо кабачки молоді, то шкірку можна не знімати. Перець потрібно обов'язково очистити від насіння.

У м'ясорубці перемеліть усі овочі, окрім часнику. Перекладіть цю масу у сковорідку або каструлю із жароміцним дном. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте протягом 20 хв, періодично помішуючи.

Після цього додайте цукор, сіль, олію і томатну пасту, все перемішайте і залишіть тушкуватися ще на 10 хв.

Потім додайте у каструлю розчавлений часник, перемішайте і тримайте на вогні ще 5-7 хв. Тоді влийте оцет, перемішайте й доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

Перекладіть аджику у стерилізовані банки та закрийте їх стерилізованими кришками.