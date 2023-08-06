Лучшая консервация на зиму. Хозяйка поделилась рецептом очень вкусной аджики из кабачков

Аджика из кабачков прекрасно подходить к мясу - она в меру острая и очень нежная. И безусловным ее преимуществом является то, что она очень доступна по цене и легкая в приготовлении.
Рецептом поделились на You Tube канале "Смачна сторінка".
Все овощи помойте и нарежьте небольшими кусками, чтобы было удобно пропускать через мясорубку. Если кабачки молодые, то шкурку можно не снимать. Перец нужно обязательно очистить от семян.
В мясорубке перемелите все овощи, кроме чеснока. Переложите эту массу в сковороду или кастрюлю с жаропрочным дном. Поставьте на небольшой огонь и тушите в течение 20 мин, периодически помешивая.
После этого добавьте сахар, соль, растительное масло и томатную пасту, все перемешайте и оставьте тушиться еще на 10 минут.
Затем добавьте в кастрюлю раздавленный чеснок, перемешайте и держите на огне еще 5-7 минут. Тогда влейте уксус, перемешайте и доведите до кипения и снимите с огня.
Переложите аджику в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.
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