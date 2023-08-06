Лучшая консервация на зиму. Хозяйка поделилась рецептом очень вкусной аджики из кабачков

Ингредиенты для консервации

кабачки - 1 кг

перец сладкий - 250 г

помидоры - 500 г

морковь - 200 г

острый перец - 1-2 шт.

чеснок - 50 г

томатная паста - 4 ст. л.

растительное масла - 60 мл

соль - 30 г

сахар - 60 г

уксус 9% - 40 мл

Как приготовить

Все овощи помойте и нарежьте небольшими кусками, чтобы было удобно пропускать через мясорубку. Если кабачки молодые, то шкурку можно не снимать. Перец нужно обязательно очистить от семян.

В мясорубке перемелите все овощи, кроме чеснока. Переложите эту массу в сковороду или кастрюлю с жаропрочным дном. Поставьте на небольшой огонь и тушите в течение 20 мин, периодически помешивая.

После этого добавьте сахар, соль, растительное масло и томатную пасту, все перемешайте и оставьте тушиться еще на 10 минут.

Затем добавьте в кастрюлю раздавленный чеснок, перемешайте и держите на огне еще 5-7 минут. Тогда влейте уксус, перемешайте и доведите до кипения и снимите с огня.

Переложите аджику в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.