Такого ви ще не куштували. Дуже смачний рецепт кабачкової намазки для хліба

У розпал сезону кабачків хочеться експериментувати зі стравами. Якщо вам набридли звичні рецепти, то спробуйте приготувати намазку для хліба. Повірте, результатом ви будете задоволені.

Кабачкова намазка з хрумкими брускетами

"Зберігайте рецепт густої намазки з кабачка. Готується просто, а з'їдається швидко. Приготування займе не більше 1 години", - зазначає кулінар.

Інгредієнти:

500 г кабачки (2 невеликих)

1,5 цибулі

1-2 моркви

2 зубчики часнику

1 плавлений сирок

1 ст. л. подрібненого кропу

сіль, олія, перець, сухий часник

Як приготувати

Цибулю, часник, кабачок наріжте, моркву натріть на терці. У каструлі з товстим дном підсмажте до прозорості на олії цибулю, додайте моркву, тушкуйте 5 хв, потім додайте кабачок, часник. Продовжуйте тушкувати під кришкою ще 15 хв. Додайте сіль, перець, сухий часник і зніміть з вогню, охолодіть.

Наріжте кріп і зʼєднайте охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збийте блендером до однорідності.

На сковороді до золотистості підсмажте брускети з 2-х сторін і подайте з намазкою. Смачного!