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Такого ви ще не куштували. Дуже смачний рецепт кабачкової намазки для хліба

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Субота 29 липня 2023 08:20
Такого ви ще не куштували. Дуже смачний рецепт кабачкової намазки для хліба Як приготувати намазку на хліб з кабачка (колаж: Styler)
Автор: Styler

У розпал сезону кабачків хочеться експериментувати зі стравами. Якщо вам набридли звичні рецепти, то спробуйте приготувати намазку для хліба. Повірте, результатом ви будете задоволені.

Рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.

Кабачкова намазка з хрумкими брускетами

"Зберігайте рецепт густої намазки з кабачка. Готується просто, а з'їдається швидко. Приготування займе не більше 1 години", - зазначає кулінар.

Інгредієнти:

  • 500 г кабачки (2 невеликих)
  • 1,5 цибулі
  • 1-2 моркви
  • 2 зубчики часнику
  • 1 плавлений сирок
  • 1 ст. л. подрібненого кропу
  • сіль, олія, перець, сухий часник

Як приготувати

Цибулю, часник, кабачок наріжте, моркву натріть на терці. У каструлі з товстим дном підсмажте до прозорості на олії цибулю, додайте моркву, тушкуйте 5 хв, потім додайте кабачок, часник. Продовжуйте тушкувати під кришкою ще 15 хв. Додайте сіль, перець, сухий часник і зніміть з вогню, охолодіть.

Наріжте кріп і зʼєднайте охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збийте блендером до однорідності.

На сковороді до золотистості підсмажте брускети з 2-х сторін і подайте з намазкою. Смачного!

Раніше ми ділились рецептом надзвичайно смачної закуски із кабачка.

Читайте також про те, як приготувати рулет із кабачка з овочевою начинкою.

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