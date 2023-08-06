Найкраща консервація на зиму. Господиня поділилась рецептом дуже смачної аджики із кабачків
Аджика з кабачків чудово смакує із м'ясом - вона в міру гостра й дуже ніжна. І безумовною її перевагою є те, що вона дуже доступна за ціною й легка у приготуванні.
Рецептом поділились на You Tube каналі "Смачна сторінка".
Інгредієнти для консервації
- кабачки - 1 кг
- перець солодкий - 250 г
- помідори - 500 г
- морква - 200 г
- гострий перець - 1-2 шт.
- часник - 50 г
- томатна паста - 4 ст. л.
- олія - 60 мл
- сіль - 30 г
- цукор - 60 г
- оцет 9% - 40 мл
Як приготувати
Усі овочі помийте й наріжте невеличкими шматками, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Якщо кабачки молоді, то шкірку можна не знімати. Перець потрібно обов'язково очистити від насіння.
У м'ясорубці перемеліть усі овочі, окрім часнику. Перекладіть цю масу у сковорідку або каструлю із жароміцним дном. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте протягом 20 хв, періодично помішуючи.
Після цього додайте цукор, сіль, олію і томатну пасту, все перемішайте і залишіть тушкуватися ще на 10 хв.
Потім додайте у каструлю розчавлений часник, перемішайте і тримайте на вогні ще 5-7 хв. Тоді влийте оцет, перемішайте й доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
Перекладіть аджику у стерилізовані банки та закрийте їх стерилізованими кришками.
Раніше ми розповідали про те, як із кабачків приготувати дуже смачну намазку на хліб.
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