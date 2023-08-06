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Лучшая консервация на зиму. Хозяйка поделилась рецептом очень вкусной аджики из кабачков

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Воскресенье 06 августа 2023 08:30
Лучшая консервация на зиму. Хозяйка поделилась рецептом очень вкусной аджики из кабачков Как приготовить аджику из кабачков (скриншот из видео)
Автор: Styler

Аджика из кабачков прекрасно подходить к мясу - она в меру острая и очень нежная. И безусловным ее преимуществом является то, что она очень доступна по цене и легкая в приготовлении.

Рецептом поделились на You Tube канале "Смачна сторінка".

Ингредиенты для консервации

  • кабачки - 1 кг
  • перец сладкий - 250 г
  • помидоры - 500 г
  • морковь - 200 г
  • острый перец - 1-2 шт.
  • чеснок - 50 г
  • томатная паста - 4 ст. л.
  • растительное масла - 60 мл
  • соль - 30 г
  • сахар - 60 г
  • уксус 9% - 40 мл

Как приготовить

Все овощи помойте и нарежьте небольшими кусками, чтобы было удобно пропускать через мясорубку. Если кабачки молодые, то шкурку можно не снимать. Перец нужно обязательно очистить от семян.

В мясорубке перемелите все овощи, кроме чеснока. Переложите эту массу в сковороду или кастрюлю с жаропрочным дном. Поставьте на небольшой огонь и тушите в течение 20 мин, периодически помешивая.

После этого добавьте сахар, соль, растительное масло и томатную пасту, все перемешайте и оставьте тушиться еще на 10 минут.

Затем добавьте в кастрюлю раздавленный чеснок, перемешайте и держите на огне еще 5-7 минут. Тогда влейте уксус, перемешайте и доведите до кипения и снимите с огня.

Переложите аджику в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.

Раньше мы рассказывали о том, как из кабачков приготовить вкуснейшую намазку на хлеб.

Читайте также о том, как заквасить помидоры, чтобы они стояли до весны и не стали мягкими.

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