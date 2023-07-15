Найкорисніша українська каша, яка навіть лікує хвороби

Лідером є гречка!

За словами медика, в цій каші найбільше антиоксидантів та мінералів. Її можна їсти тим, хто сидить на дієті, звісно ж, не кидаючи туди півпачки масла.

Її можна вживати діабетикам, бо в ній низький глікемічний індекс.

Якщо її сильно не переварювати, то збережуться флавоноїди, кверцитин, який треба тим, у кого є проблеми з судинами.

"Він (кверцетин. - Ред.) зміцнює судинну стінку та має протизапальну дію. Корисний тим, у кого є варикоз", - каже лікар.

У гречці міститься 12% рослинного білка, що корисно вегетаріанцям.

Зелена чи коричнева?

Більш корисною є зелена гречка, таку можна знайти на ринках і в супермаркетах. Справжнім суперфудом вона стане, якщо пророщувати її вдома.

В несмаженій гречці - максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.

Темна гречка - вже напівготовий продукт, який піддається термічній оробці. Тому вона менш корисна. Але якщо її не варити, а наприклад, запарювати, крупа збереже більше корисних речовин.

Зелена гречка найкраще підходить для супів чи молочних каш, адже має гарну в'язкість. А от темну гречку використовують для гарнірів, пирогів і навіть додають в котлети.